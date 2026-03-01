Trst je grad kojem se mnogi vraćaju. Zbog kave na Piazza Unità, šetnji uz more i miješane srednjoeuropske i mediteranske atmosfere. Turisti ga vole jer je elegantan, pomalo nostalgičan i dovoljno miran da u njemu usporite. No, čim podignete pogled prema brdima iznad grada ili krenete prema rubnim četvrtima, otkriva se drugačiji Trst, onaj oštrijih linija i nešto oštrijeg šarma koji nas podsjeća na neke drugačije ideje, brutalizam koji je važan dio identiteta ovog grada, ali i predmet rasprava koje traju već desetljećima.
Nakon Drugog svjetskog rata Trst je, kao i ostatak Italije, prolazio kroz duboke političke i društvene promjene. Grad na granici Istoka i Zapada bio je simbol napetosti, ali i nade. U tom razdoblju arhitektura je dobila veliku ulogu. Trebala je pokazati napredak, modernost i vjeru u bolje društvo. Brutalizam, s naglaskom na goli beton i snažne geometrijske oblike, postao je jezik tih ambicija. Nije se radilo samo o estetici, nego o ideji da prostor može oblikovati zajednicu. Možda i najpoznatiji simbol tog razdoblja je Rozzol Melara, golemi stambeni kompleks udaljen oko četiri kilometra od centra. Građen između 1969. i 1982., zamišljen je kao "neovisno selo" na brdu. Projekt je naručio gradski institut za socijalno stanovanje, a vodio ga je arhitekt Carlo Celli s timom suradnika. Ideja je bila ambiciozna: pod jednim krovom stvoriti stanove, trgovine, škole i zajedničke prostore, mjesto gdje će više od 2500 ljudi živjeti povezano i sigurno.
Trst nije samo grad palača i salona, nego i grad betona i hrabrih eksperimenata
Kontroverze oko brutalizma u Trstu zapravo su dio šire rasprave. Je li sirovi beton simbol hladne birokracije ili iskrene funkcionalnosti? Jesu li velike stambene cjeline promašaj ili hrabri pokušaji rješavanja stambene krize
