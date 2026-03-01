Naši Portali
NAPOKON SRETNA

FOTO Dečko Jennifer Aniston objavio dosad neviđenu fotografiju: Strastveni poljubac otkrio koliko su zaljubljeni

Jennifer Aniston est en promotion pour "The Morning Show" sur l'émission de Stephen Colbert
Foto: JLPPA / Bestimage/BESTIMAGE
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
01.03.2026.
u 23:00

Omiljena hollywoodska glumica Jennifer Aniston proslavila je 57. rođendan, a njezin partner, poduzetnik Jim Curtis, tim je povodom na Instagramu podijelio rijetke i intimne trenutke koji su oduševili obožavatelje diljem svijeta

Savna glumica Jennifer Aniston ovih je dana proslavila svoj 57. rođendan, a njezin partner, wellness poduzetnik Jim Curtis (50) nije štedio na emocijama u čestici. Na svom je Instagram profilu objavio dvije fotografije koje svjedoče o njihovoj dubokoj povezanosti i sreći. Prva, stilizirana crno-bijela fotografija, prikazuje par u intimnom poljupcu iznad raskošnog cvjetnog aranžmana, dok ih druga prikazuje u znatno opuštenijem izdanju, nasmijane od uha do uha na palubi broda s beskrajnim plavetnilom u pozadini. Uz objavu je stajala kratka, ali snažna poruka "HBD MY ❤️" (skraćeno od "Sretan rođendan, ljubavi moja"), što je bilo i više nego dovoljno da pokrene lavinu pozitivnih reakcija.

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a obožavatelji su pohrlili u komentare kako bi izrazili svoje oduševljenje i čestitali glumici. Poruke poput: - "Kako ste oboje slatki! Tako smo sretni zbog vas", "Prekrasne slike, hvala, Jim, sretan rođendan našoj dragoj Jen" - preplavile su profil. Jedan od komentara koji se posebno istaknuo bio je upućen izravno Curtisu: - Čuvaj našu kraljicu - što pokazuje koliku podršku glumica i dalje uživa u javnosti. Mnogi su istaknuli kako Aniston izgleda ispunjenije i sretnije no ikad, a ovo je ujedno njezina prva značajnija javna veza nakon razvoda od glumca Justina Therouxa 2017. godine.

Ova romantična gesta dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je par i službeno potvrdio svoju vezu, također putem Instagrama. U studenom 2025. godine, Aniston je bila ta koja je objavila zajedničku fotografiju povodom Curtisovog 50. rođendana, čime su stali na kraj višemjesečnim nagađanjima. Njihova je priča, kako je Curtis nedavno otkrio u emisiji Today, započela već prije gotovo godinu dana. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a romansa se, prema njegovim riječima, razvijala polako i postepeno. Prvi put su zajedno viđeni u javnosti u ljeto 2025. tijekom odmora u Španjolskoj, gdje su uživali u društvu prijatelja, uključujući i glumca Jasona Batemana.

FOTO Thompson osvojio četiri Cesarice, statuu mu uručio izbornik Dalić, a trijumfirala je i Jasna Zlokić
Jennifer Aniston est en promotion pour "The Morning Show" sur l'émission de Stephen Colbert
1/112

Iako je široj javnosti postao poznat tek kroz vezu s jednom od najpoznatijih glumica svijeta, Jim Curtis nije novo ime u poslovnim krugovima. On je istaknuti američki wellness stručnjak, autor bestselera, transformacijski trener i majstor hipnoterapije s više od dva desetljeća iskustva. Svoju je karijeru izgradio na vodećim pozicijama u poznatim zdravstvenim platformama, a trenutno je na čelu Instituta za integrativnu prehranu (IIN). Njegov put u svijet wellnessa inspiriran je osobnom borbom s kroničnom bolešću, a sudeći prema sreći kojom par zrači, čini se da je Jennifer u njemu pronašla partnera koji u potpunosti dijeli njezinu strast prema zdravom i ispunjenom životu.
Jennifer Aniston rođendan showbiz

OBJAVILA VIDEO

Viktorija Rađa podijelila recept za sve one kojima se jede sushi, ali bi radije izbjegli rižu: 'Probat ću ovo. Hvala ti'

Glavna zvijezda salate je losos, koji je, kako je otkrila, prethodno marinirala u soya umaku, miso pasti i sezamovom ulju. Nakon toga ga je ispekla u pećnici, i to samo devet minuta na 250 stupnjeva, čime je dobila savršeno sočan komad ribe. Uz losos, u bogatu salatu dodala je i avokado, krastavac, edamame grah te mladi luk, stvarajući tako šarenu i nutritivno bogatu kombinaciju

FILE PHOTO: Jimmy Kimmel speaks in Beverly Hills
JIMMY KIMMEL

'Zbog mojih šala i komentara gotovo svakog tjedna netko se naljuti na mene. Ali nije me briga'

Kimmel ne štedi nikog, pa ni sebe sama. Nakon dva propala braka, treću sreću pronašao je u današnjoj supruzi, Molly McNearney, glavnoj spisateljici njegova showa "Jimmy Kimmel Live!". Nakon što je ABC u prosincu 2016. objavio da će upravo Kimmel voditi dodjelu Oscara, istog je dana on sam objavio da je njegova supruga trudna s njihovim drugim djetetom. "Događa mi se mnogo uzbudljivih stvari. Čestitam samome sebi! Vodit ću dodjelu Oscara i seksao sam se. Dvije stvari za koje sam kao tinejdžer mislio da se nikada neće ostvariti", našalio se na vlastiti račun

