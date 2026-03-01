Oliver Mlakar i njegova tajna dugovječnog braka: Evo tko je žena koju voli cijeli život

Legendarni televizijski voditelj Oliver Mlakar, koji je prošle godine obilježio svoj 90. rođendan, danas uživa u miru seoskog imanja u okolici Samobora. Već gotovo šest desetljeća uz njega je supruga Dunja, s kojom je podigao dvije kćeri. Njihov zajednički put započeo je u samim počecima Oliverove karijere, kada su se sreli u biblioteci Radio Zagreba.

Oliver se tog prvog susreta i danas sjeća s velikom nostalgijom: 'Tamo smo se ugledali. Na sebi je imala žuti pulover, sivu suknju zvonolika kroja, a na nogama cipele s niskim potpeticama i remenčićem s jednom kopčom. Svaki detalj pamtim i danas'. Od početnih šetnji u društvu Dunjine prijateljice, njihova se veza polako pretvarala u ozbiljnu romansu. 'Prvi i drugi put sam je ispratio na tramvaj, a treći već bio u tramvaju. Uvijek je morala rano doma. Dopratio bih je do kuće, a mene su dečki čekali u Gradskom podrumu. Dunja bi otišla kući, a ja k dečkima na grah i piće', prisjetio se za 24 sata.

Otkrivajući formulu njihova dugovječnog braka, Oliver je za Story naglasio kako su ključni iskrenost i odanost. 'Imao sam sreće što sam naišao na kvalitetnu i poštenu osobu. U braku, kao i u svakom drugom odnosu, treba biti pošten. Ako poštuješ partnera, obitelj će biti složna. Zanos i zaljubljenost traju neko vrijeme, ali to neizbježno jenjava. Nakon toga treba ostati pošten i vjeran, onda i obitelj dugo traje. Moja supruga Dunja imala je mnogo razumijevanja za mene, a ja sam joj dao mnogo razloga za to. Ostao sam privržen obitelji, nikad nisam bio sklon izletima. Uvijek sam mislio na nju i djecu. To mi je uvijek bilo najvažnije'.

Obiteljski krug Mlakarevih nastavlja se širiti. Njihove kćeri, Maša i Iva, izgradile su uspješne živote – Maša kao doktorica arheologije u Velikoj Britaniji, a Iva u poduzetničkim vodama. Oliver je nedavno za Gloriju ponosno podijelio vijest da je postao pradjed, a proslavu svog 90. rođendana uveličao je krostatom od marelica koju je s ljubavlju pripremila njegova Dunja.