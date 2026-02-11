Stiže priča o čovjeku koji je zbog borbe s opakim sindromom postao i vitez

Veljača će nas nagraditi zaista iznimnim filmom koji je već sada s pravom visoko ocijenjen, a za koji postoji nekoliko razloga da ga se pogleda. “Sve po spisku”, kako je dosta spretno preveden originalni naslov “I Swear”, govori o Touretteovu sindromu, prilično rijetkom neurorazvojnom poremećaju. U filmu je ova pojava prikazana zaista vrlo zorno ponajprije zahvaljujući glavnom glumcu Robertu Aramayu koji nekontrolirane tikove i ostala ponašanja uzrokovana ovim sindromom nevjerojatno dobro utjelovljuje. Posao mu je olakšala činjenica da je film zapravo biografski, snimljen prema životu Johna Davidsona, čovjeka kojemu je poremećaj dijagnosticiran 1980-ih godina kada još nije bio znanstveno ni prihvaćen. Aramayo nevjerojatno dobro prikazuje što Touretteov sindrom doista jest, među ostalim pogođena osoba kaže što misli bez kontrole, pa, eto, nedajbože da siroti John ugleda žensku osobu s osobitim talentima, kao niti da bude u blizini nekoga tko mu se baš ne dopada. A to sa sobom nosi i neugodne situacije, teške prilagodbe društvu, pronalaženje posla i načina života. Zato je ovaj film više od priče o samom sindromu – priča je to o inkluziji kao i o razumijevanju osoba koje ovakva pojava pogodi, a za što ni po čemu nisu same krive. Na kraju, ovo je priča i o načinu na koji u takvoj teškoj situaciji zadržati vlastitu osobnost bez dodatnih kompromisa koje sindrom traži sam po sebi. Istinita priča s Aramayom koji već ima ozbiljniju karijeru iza sebe, a ovo mu je do sada najbolja i najvažnija uloga, upečatljiv je film u kojem je nemoguće pobjeći suosjećanju i toplini koje danas doista teško nalazimo. Podsjeća pritom i na činjenicu da prečesto nismo gospodari svoje sudbine, osobe s Touretteovim sindromom znaju i da nisu ni gospodari vlastitih postupaka. Ali, odlučna borba može dovesti do prihvaćanja i na svjetskoj razini, John Davidson danas je priznati borac za osobe oboljele od sindroma, za što je nagrađen Redom Britanskog Carstva. Od četvrtka je u domaćim kinima.