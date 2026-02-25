Naši Portali
POČIVAO U MIRU

U 52. godini preminuo je član kultnog hip-hop benda, obožavatelji se opraštaju

Foto: Profimedia
VL
Autor
Vecernji.hr
25.02.2026.
u 20:32

Preminuo je reper iz grupe "Wu-Tang Clan", Oliver Power Grant.

Jedan od osnivača hip-hop kolektiva imena "Wu-Tang Clan", Oliver "Power" Grant, preminuo je u svojoj 52. godini života. Uzrok smrti još uvijek nije poznat, a na društvenim mrežama se vjerni obožavatelji opraštaju od glazbenika. Na originalnom profilu grupe oprostili su se od kolege Granta. - Počivaj u miru, Power, napisali su članovi. Reper Metod Man podijelio je fotografije i snimke s Oliverom i na svom Instagram profilu te od njega oprostio riječima. - Putuj u raj, moj brate. Nisam OK - napisao je kolega.

Podsjetimo, Wu-Tang Clan je brend koji je prodao nevjerojatnih čak 40 milijuna albuma, a dok svjetski mediji za njih imaju samo riječi hvale pa ih tako Rolling Stone naziva "najboljom rep grupom ikada"... Osnovani su 1992. godine u News Yorku, Wu-Tang Clan se smatra najvećom grupom u povijesti hip-hopa, a kopletan sastav čine frontmen RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Chorstface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa i Cappadonna.

Ključne riječi
Oliver Power Grant smrt Wu-Tang Clan showbiz

