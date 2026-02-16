Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA FACEBOOKU

Posljednje snimke: Samo nekoliko mjeseci prije smrti Robert Duvall obratio se obožavateljima, evo što je objavljivao

Film "Hustle" (2022)
Foto: The Hollywood Archive
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
16.02.2026.
u 20:20

"Svim svojim obožavateljima želim sretan Dan zahvalnosti i sjajnu godinu koja je pred nama", poručio je Robert Duvall u videu. Mjesec dana kasnije objavio je još jedan video u kojem je pokazao kako vježba

U studenom prošle godine, Robert Duvall se putem Facebooka obratio svojim pratiteljima povodom Dana zahvalnosti, a nitko tada nije mogao naslutiti da će to biti jedna od njegovih posljednjih javnih poruka. "Svim svojim obožavateljima želim sretan Dan zahvalnosti i sjajnu godinu koja je pred nama", poručio je glumac u videu. Mjesec dana kasnije objavio je još jedan video u kojem je pokazao kako vježba. 

Robert Duvall, glumac prodornog pogleda čije su uloge u prva dva nastavka Kuma, Apokalipsi danas, Velikom Santiniju, Usamljenoj golubici i Apostolu osigurale status jednog od najvećih glumaca svih generacija, preminuo je u 96. godini. Duvall, dobitnik Oscara,  jedne od ukupno sedam nominacija, za ulogu alkoholičara i country pjevača u filmu Nježne milosti (1983.), preminuo je u nedjelju u svom domu na imanju u Virginiji, potvrdila je njegova supruga Luciana u službenoj objavi.

„Svijetu je bio glumac nagrađen Oscarom, redatelj i pripovjedač. Meni je bio jednostavno sve“, navela je u izjavi. „Njegova strast prema zanatu mogla se mjeriti samo s dubokom ljubavlju prema likovima, dobrom obroku i druženju. U svaku od svojih brojnih uloga Bob je unio cijeloga sebe, posvetivši se istini ljudskog duha koju su ti likovi predstavljali. Time nam svima ostavlja nešto trajno i nezaboravno. Hvala vam na godinama podrške koju ste mu pružali i što nam u ovim trenucima dopuštate privatnost kako bismo proslavili uspomene koje ostavlja za sobom.“

Duvall se istaknuo kao glumac golemog potencijala još ulogom povučenog Booa Radleya u filmu Ubiti pticu rugalicu (1962.), iako u njemu nije izgovorio ni jednu rečenicu. Horton Foote, scenarist filma, osobno ga je preporučio nakon što ga je nekoliko godina ranije gledao u New Yorku u kazališnoj predstavi The Midnight Caller. Ipak, u bogatoj karijeri punoj antologijskih ostvarenja, Duvallu je najdraža uloga bila ona bivšeg teksaškog rangera Augustusa McCraea u CBS-ovoj miniseriji Usamljena golubica iz 1989. godine, snimljenoj prema Pulitzerom nagrađenom romanu Larryja McMurtryja.

Ključne riječi
film Kum glumac smrt Robert Duvall showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!