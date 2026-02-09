Bila je najljepša žena svijeta i glumica iz omiljene serije, a danas biste je teško prepoznali

Pamtimo je kao zagonetnu i fatalnu Audrey Horne, bogatu nasljednicu koja je svojom ljepotom, crvenim usnama i sposobnošću da jezikom zaveže peteljku trešnje zaludjela generacije gledatelja kultne serije "Twin Peaks". Glumica Sherilyn Fenn bila je neosporni seks-simbol ranih devedesetih, žena čije su lice i figura krasili naslovnice časopisa, a magazin *People* uvrstio ju je na prestižnu listu 50 najljepših ljudi na svijetu. Upravo zato njezine zadnje fotografije, snimljene ispred njezina doma u Los Angelesu, izazivaju toliku pažnju. Na njima vidimo glumicu u izdanju koje je potpuna suprotnost holivudskom glamuru na koji smo navikli. U ležernoj majici, širokim hlačama i bez trunke šminke, s kosom ležerno podignutom u punđu, Sherilyn je snimljena dok je provjeravala poštanski sandučić. Mnogi su komentirali kako je u ovom opuštenom, svakodnevnom trenutku gotovo neprepoznatljivo, što samo svjedoči o transformaciji koju je prošla od ikone stila do žene koja danas uživa u privatnosti, daleko od svjetla reflektora.

Njezin put do zvijezda bio je strelovit. Uloga Audrey Horne u remek-djelu Davida Lyncha donijela joj je 1990. godine nominacije za Emmy i Zlatni globus, pretvorivši je preko noći u jednu od najtraženijih glumica svoje generacije. Njezina tamna kosa, porculanski ten i prodoran pogled uspoređivani su s onima Elizabeth Taylor i Marilyn Monroe, a status ultimativne fantazije zacementirala je poziranjem za časopis *Playboy* iste godine. Njezin lik, istovremeno naivan i opasan, postao je srce mračne misterije gradića Twin Peaks, a njezina neuzvraćena ljubav prema agentu FBI-ja Daleu Cooperu, kojeg je glumio Kyle MacLachlan, jedna je od najpamtljivijih priča s malih ekrana. Fenn je utjelovila duh vremena, postavši simbolom jedne epohe koja je slavila kompleksne i snažne ženske likove.

Osim karijere, njezin privatni život također je punio medijske stupce. Prije nego što je postao globalna superzvijezda, njezin prvi veliki ljubavni partner bio je Johnny Depp. Upoznali su se na setu studentskog filma i bili zaručeni tri godine, a Fenn ga je i danas u intervjuima opisivala kao svoju "prvu pravu ljubav". Ostala mu je odana i tijekom njegovih kasnijih životnih bura, javno ga podržavši tijekom sudskog spora s bivšom suprugom Amber Heard. Iako je njezina veza s Deppom najpoznatija, kratko je bila u romansi i s glazbenom ikonom Princeom. Danas vodi miran život kao majka dvojice sinova, Mylesa i Christiana, a njezino obiteljsko nasljeđe također je impresivno; majka joj je glazbenica Arlene Quatro, a teta legendarna rokerica Suzi Quatro.

Iako je "Twin Peaks" obilježio njezinu karijeru, Sherilyn Fenn nije ostala glumica jedne uloge. Ostvarila je zapažene nastupe u filmovima poput Lynchovog "Divlji u srcu", adaptaciji Steinbeckova romana "O miševima i ljudima" te kontroverznom trileru "Boxing Helena". Televizijska publika pamtit će je i po gostujućim ulogama u serijama koje su obilježile desetljeća, poput "Prijatelja", gdje je glumila djevojku s protetskom nogom koja je hodala s Joeyjem i Chandlerom, te "Gilmoreica", u kojoj je igrala Annu Nardini, Lukovu bivšu djevojku i majku njegove kćeri April. Ta svestranost omogućila joj je da ostane relevantna i voljena među različitim generacijama publike.

Najveći dar obožavateljima ipak je bio njezin povratak ulozi Audrey Horne 2017. godine u nastavku serije "Twin Peaks: The Return". Iako se njezin lik pojavio tek kasnije u sezoni, povratak je bio emotivan i za glumicu i za publiku. U jednom je intervjuu izjavila koliko je ponosna što je bila dio projekta koji je "promijenio televiziju" i što je utjelovila tako osnažujući ženski lik. "Kvalitetan rad izdrži test vremena", rekla je tada, a njezine riječi potvrđuju tisuće obožavatelja koji i danas slave Audrey Horne kao jednu od najvažnijih televizijskih heroina. Njezin utjecaj vidljiv je i danas, a njezin stil i stav inspiracija su mnogima.

Iako se čini da izbjegava holivudsku vrevu, Sherilyn Fenn i dalje je aktivna u glumačkom svijetu. Nedavno je glumila u hvaljenoj horor-komediji "Shining Vale" uz Courteney Cox, a početkom 2025. godine izašao je i film "Upon Waking" u kojem tumači jednu od uloga. Svoju povezanost s obožavateljima održava putem konvencija, pa je tako najavljeno njezino sudjelovanje na događajima u San Antoniju i Nashvilleu tijekom 2026. godine. Upravo taj spoj povučenog privatnog života i kontinuirane posvećenosti umjetnosti i fanovima čini je jedinstvenom pojavom.