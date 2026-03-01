Naši Portali
UŽIVO
OTAC U ZRELIM GODINAMA

Kultni glumac u 71. godini dobio je osmo dijete: Sreću je pronašao sa stjuardesom (47) zbog koje je ostavio suprugu

U.S. President Trump hosts the Kennedy Center Honors Medal presentation dinner in Washington
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
01.03.2026.
u 22:00

Zvijezda kultne serije "Frasier", Kelsey Grammer, ne prestaje intrigirati javnost. U 71. godini života po osmi je put postao otac, a sreću je pronašao u četvrtom braku s 24 godine mlađom Kayte Walsh, bivšom stjuardesom zbog koje je ostavio prethodnu suprugu

Hollywoodski glumac Kelsey Grammer i njegova supruga Kayte Walsh nedavno su viđeni nakon romantične večere za Valentinovo u poznatom restoranu E Baldi na Beverly Hillsu, prenosi Daily Mail. Par je djelovao vidno raspoloženo dok su napuštali restoran, odjeveni u elegantne i usklađene crne kombinacije, potvrđujući da njihova ljubav cvjeta i nakon 13 godina braka. Ovaj romantični izlazak dogodio se samo četiri mjeseca nakon što su dobili svoje četvrto zajedničko dijete, a glumac ne skriva koliko uživa u obiteljskom životu i kasnom očinstvu, koje smatra svojim najvećim blagoslovom.

Naime, u listopadu prošle godine Kayte je rodila sina Christophera, čime je Grammer u 71. godini postao otac po nevjerojatni osmi put. Glumac je nedavno otvoreno progovorio o očinstvu u osmom desetljeću života. - Predivno je, kakav je to blagoslov imati malo dijete u svom životu - izjavio je za medije. Na jednoj humanitarnoj gala večeri s ponosom je dodao: - Okrenuo sam se i pogledao svoje četvero djece i svoju prekrasnu suprugu, i ne može biti bolje od ovoga - poručio je. Osim malog Christophera, par zajedno ima i kćer Faith te sinove Gabriela i Jamesa.

U.S. President Trump hosts the Kennedy Center Honors Medal presentation dinner in Washington
Ljubavna priča Kelseya i Kayte započela je gotovo filmski, ali i kontroverzno. Upoznali su se 2009. godine na letu iz Londona za Los Angeles, gdje je Kayte radila kao stjuardesa. Grammer je kasnije ispričao kako su nekoliko dana kasnije izašli na kavu te doživjeli "čarobnu noć na snijegu u Londonu oko Božića". Problem je bio u tome što je glumac tada još uvijek bio u braku s trećom suprugom, Camille Donatacci, koja je kasnije podnijela zahtjev za razvod nakon 13 godina braka.

Njihova veza započela je kao afera, o čemu su oboje kasnije javno progovorili u intervjuu kod Oprah Winfrey. - Nisam ponosna na način na koji smo započeli jer je on bio u braku. Žao mi je, ali zaljubila sam se - priznala je tada Kayte. Grammer je dodao kako je njegov brak s Camille već dugo bio gotov i da mu je nedostajalo hrabrosti da ga službeno prekine. Par se vjenčao u veljači 2011., samo dva tjedna nakon što je glumčev razvod finaliziran.

U.S. President Trump hosts the Kennedy Center Honors Medal presentation dinner in Washington
Grammer priznaje kako mu je očinstvo danas posve drugačije iskustvo nego kada je 1983. godine dobio svoju prvu kćer Spencer, danas 42-godišnjakinju. - Kad si mlad, pokušavaš izgraditi karijeru, brinuti se za obitelj i biti muškarac kakav želiš biti, ali to oduzima puno vremena - iskreno je rekao. Očinstvo u zreloj dobi vidi kao drugu priliku da ispravi pogreške iz prošlosti. - Imam stariju djecu i često razmišljam o tome. Mislim si, 'možda sam neke stvari mogao učiniti bolje, volio bih da smo bliži' - priznao je. Osim četvero djece s Kayte i najstarije Spencer, Grammer je otac i kćeri Greer, koju ima s vizažisticom Barrie Buckner, te kćeri Mason i sina Judea iz braka s Camille.

Kao dokaz ljubavi i svojevrsne "pripadnosti", glumac je prije nekoliko godina istetovirao suprugino ime "Kayte" blizu prepona. - Supruga je rekla: 'Zašto ne napraviš tetovažu?' Pretpostavljam da je ideja bila da, ako ikada pomislim da je afera izvan braka dobra ideja, tko god bi vidio taj dio tijela, vidjet će da je već potpisan i u vlasništvu nekoga - objasnio je glumac kroz smijeh, pokazujući da je u četvrtom braku konačno pronašao svoju mirnu luku.
Kelsey Grammer Hollywood glumac showbiz

