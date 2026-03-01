Shrvani Mladen Grdović oprostio se od prijatelja i suradnika: Čuvali te svi anđeli dragi moj

Pjevač Mladen Grdović na društvenim mrežama oprostio se od člana benda Marija Mikšića koji ga već desetljećima prati na nastupima. "Otišao moj klavijaturista Marijo od milja Banderas. 30 godina smo zajedno grupa Romantic . Zadnja posjeta u bolnici. Čuvali te svi anđeli dragi moj Banderas", napisao je zadarski pjevač uz fotografiju na kojoj je s Marijem. Ispod objave glazbeniku su se javili brojni obožavatelji i izrazili su mu sućut zbog gubitka dragog prijatelja i kolege, a neki su se prisjetili poznanstva s Mikšićem. "A joj ..bubnjeve sam prve elektronce kupio od njega. Poznavao je dobro i mog pok brata Marija. Sad će skupa svirati s Nebeskim anđelima. Bog im dao mjesto sebi blizu. Rodbini i prijateljima iskrena sućut", napisao je jedan pratitelj, dok je druga pratiteljica ovako izrazila sućut pjevaču:

"Dragi Mladene. Voljeni ne umiru nikada... Zauvijek žive u našim srcima... Jer ne može umrijeti netko tko je bio toliko voljen. Tamo gore, visoko među zvijezdama, neka ga čuvaju nebeski anđeli. Vama,prijateljima i obitelji izrazi najiskrenijeg saučešća". Od glazbenika su se oprostili i kolege iz Lupo Musica koji su se ovim riječima prisjetili Mikšića: "Otišao je naš Mario Mikšić (02.07.1964. - 27.02.2026.), istinski zaljubljenik u glazbu, dugogodišnji klavijaturist grupe "Romantic" i glazbenik u produkciji "Lupo Music". Čitav svoj život posvetio je glazbi. Njegovo životno djelo ostaje zabilježeno u pjesmama mnogih hrvatskih glazbenih zvijezda. Zbogom dobri "Striko", svirat ćemo opet! Lupo Music.