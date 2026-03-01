Naši Portali
NAKON NAPADA NA IRAN

Oglasio se Trump: 'Pristao sam razgovarati. Trebali su to učiniti ranije'

Foto: DONALD TRUMP VIA TRUTH SOCIAL/RE
Autori: Danijel Prerad, Vecernji.hr , Marijana Hajdić Gospočić/Hina
01.03.2026.
u 17:53

Američki čelnik Donald Trump izrazio je uvjerenje da dolazi uspješan ustanak, ističući slavlja na ulicama Irana i okupljanja iranskih iseljenika u New Yorku i Los Angelesu

"Žele razgovarati, a ja sam pristao razgovarati, pa ću razgovarati s njima. Trebali su to učiniti ranije. Trebali su dati ono što je bilo vrlo praktično i lako učiniti ranije. Predugo su čekali", rekao je američki čelnik Donald Trump za The Atlantic, dan nakon što je pokrenuo napade na Iran. Upitan hoće li se njegov razgovor s Irancima dogoditi danas ili sutra, Trump je odgovorio: "To vam ne mogu reći." 

Trump je, uz to, izrazio uvjerenje da dolazi uspješan ustanak, ističući slavlja na ulicama Irana i okupljanja iranskih iseljenika u New Yorku i Los Angelesu. "To će se dogoditi. Vidite to, i mislim da će se dogoditi. Mnogo ljudi je izuzetno sretno ondje i u Los Angelesu i na mnogim drugim mjestima“, rekao je pa istaknuo kako je zadovoljan reakcijom iranskog naroda dosad. "Znajući da je vrlo opasno, znajući da sam svima rekao da ostanu na mjestu - mislim da je to trenutno vrlo opasno mjesto. Ljudi ondje viču na ulicama od sreće, ali istovremeno pada puno bombi.“

Trojica američkih vojnika su poginula, a petorica su teško ranjena, objavila je u nedjelju američka vojska o prvim žrtvama operacija protiv Irana. Središnje zapovjedništvo američke vojske je priopćilo da su neki američki vojnici zadobili manje ozbiljne ozljede. "Još je nekoliko vojnika zadobilo lakše ozljede od šrapnela ili potres mozga. Oni će se uskoro vratiti na dužnost. Glavne borbene operacije se nastavljaju i naši napori da nastavimo su u tijeku", objavilo je zapovjedništvo na platformi ⁠X.

Odbilo je iznijeti pojedinosti o tomu na koji su način američki vojnici ubijeni i ranjeni. Zna se da je iranska Revolucionarna garda ispalila žestoke salve dronova i raketa na ciljeve širom Bliskog istoka. U nedjelju ujutro Iran je objavio da je napao nosač zrakoplova Abraham Lincoln četirima balističkim raketama, prenijeli su državni mediji, no Središnje zapovjedništvo je objavilo da brod nije pogođen i da iranske rakete nisu došle ni blizu plovilu.

Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama stradalima u nekon velikoj američkoj vojnoj operaciji koju je naredio predsjednik Donald Trump otkako se vratio na predsjedničku dužnost prošle godine. U američkom bombardiranju iranskih nuklearnih lokacija prošlog lipnja i pri uhićenju venzuelskog predsjednika u siječnju nije bilo žrtava među američkim vojnicima. 

Trump je u subotu upozorio da bi moglo biti američkih žrtava. "Moja administracija poduzela je sve moguće korake kako bi smanjila rizik za američko osoblje u regiji", rekao je. "No unatoč tomu, i ne dajem ovu izjavu olako, iranski režim želi ubijati. Životi hrabrih američkih junaka možda će biti izgubljeni, a može biti i žrtava. To se često događa u ratu", dodao je Trump.

Tijek događaja iz minute u minutu možete pratiti OVDJE

FOTO Strašni prizori iz Izraela: Na mjestu udara ostao je golemi krater, raste broj poginulih
Avatar Matija22
Matija22
17:58 01.03.2026.

Iranci mole za prekid rata uz velike gubitke , gospodin Trump će ih saslušati i odlučiti o tome.

ST
Starčević
18:16 01.03.2026.

he he he ... a ja sam mislio da ćče iran izdržati duže od onih nesretnika u oluji

PO
potrebi
18:17 01.03.2026.

Idealan članak za navijanje jugo leftarda protiv mrskih Amera za svoje terorističke kozohebe. Sad će naše vrle antife u komentarima poručivati svojim talibanima da ne pregovaraju, ne odustaju nadajući se da ima još uvijek neki bitniji terorist da ga nisu roknuli. Taj i ako postoji zavukao se u najdublju rupu, gaće napunio i referat za ustupke napisao.

