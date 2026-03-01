FOTO Najkraća rijeka na svijetu nalazi se u Hrvatskoj: Evo gdje se nalazi i koliko je dugačka

"No, nije to ono što je čini posebnom. Posebnom ju je učinio njezin vodotok dug 30 metara, zbog kojeg je proglašena najkraćom rijekom na svijetu te je svoje mjesto pronašla u čuvenoj Guinnessovoj knjizi rekorda", piše HTZ
Nekoliko destaka metara od izvora rijeke Omble nalazi se slap visine 70-ak cm nakon kojeg Ombla utječe u Jadransko more u 5 kilometara dugačkom zaljevu Rijeke dubrovačke, pa se stoga smatra da je njen vodotok, bez slane vode, dugačak 30 metara i da je Ombla najkraća rijeka na svijetu