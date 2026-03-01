FOTO Najkraća rijeka na svijetu nalazi se u Hrvatskoj: Evo gdje se nalazi i koliko je dugačka

Nije lako bilo joj je izboriti za svoj dio pozornosti, dok se u blizini nalazi jedna od najpoznatijig vizura u Hrvatskoj - Dubrovnik
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
No uspjela je, najkraća rijeka na svijetu, duga samo 30 metara
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Postala je slavna, a kako HTZ navodi na svojim stranicama, pravi je krški fenomen s čijeg se izvora dubrovački vodovod napajao vodom za piće
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
"No, nije to ono što je čini posebnom. Posebnom ju je učinio njezin vodotok dug 30 metara, zbog kojeg je proglašena najkraćom rijekom na svijetu te je svoje mjesto pronašla u čuvenoj Guinnessovoj knjizi rekorda", piše HTZ
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Izvor joj se nalazi oko 5 kilometara od Dubrovnika, u mjestu Komolcu, podno stijene poznatije kao Golubov kamen
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Nekoliko destaka metara od izvora rijeke Omble nalazi se slap visine 70-ak cm nakon kojeg Ombla utječe u Jadransko more u 5 kilometara dugačkom zaljevu Rijeke dubrovačke, pa se stoga smatra da je njen vodotok, bez slane vode, dugačak 30 metara i da je Ombla najkraća rijeka na svijetu
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
A u blizini izvora stanište je goleme štipavice, jednog od najvećih europskih kukaca
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Prije proglašenje Omble najkraćom rijekom, tu je titulu nosila Roe River, u saveznoj državi Montani u SAD-u koja je duga 61 metar.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
