PIŠE DAVOR BRUKETA

Ricardo Bofill, majstor monumentalne utopije i njegovo vrijeme

Autor
Davor Bruketa
22.02.2026.
u 19:00

Ricardo Bofill bio je jedan od onih arhitekata čiji rad prepoznajete i prije nego što pročitate potpis.

Osnivač studija Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, koji je pokrenuo 1963. godine u Barceloni, tijekom više od pet desetljeća karijere stvorio je opus koji se proteže od eksperimentalnih stambenih kompleksa do hotela, sveučilišta i velikih urbanističkih planova. Preminuo je 14. siječnja 2022. u 82. godini, ostavivši iza sebe arhitekturu koja i danas izgleda filmski, mnogi će reći i pomalo nestvarno, ali jednako relevantno.

Bofill je odrastao u Španjolskoj za vrijeme režima Francisca Franca, a mladenački politički angažman doveo je do toga da bude izbačen s Arhitektonskog fakulteta u Barceloni. Dio obrazovanja nastavio je u Švicarskoj, no upravo je povratak u Kataloniju označio početak njegova profesionalnog uzleta. Okupio je multidisciplinarni tim, arhitekte, inženjere, umjetnike, teoretičare te počeo graditi projekte koji su bili ambiciozni, hrabri i vizualno dojmljivi. Jedan od prvih radova koji ga je lansirao na međunarodnu scenu bila je La Muralla Roja iz 1973. godine. Smještena iznad Mediterana u Calpeu, zgrada podsjeća na modernu tvrđavu, inspiriranu sjevernoafričkim kasbama. Intenzivne crvene i ružičaste nijanse u kontrastu su s plavetnilom mora i neba, dok se stubišta i mostovi isprepliću u geometrijskoj igri koja izgleda gotovo kao scenografija. Nije slučajno da je La Muralla Roja postala kulisa modnih snimanja, filmova i glazbenih spotova.

Ključne riječi
Davor Bruketa Ricardo Bofill showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
anichurmuham
19:30 22.02.2026.

