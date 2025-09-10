FOTO Održana je komemoracija za Gabi Novak: Arsen, Gabi i Matija utkani su u srž hrvatske kulture
U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održana je komemoracija za Gabi Novak koje je preminula 11. kolovoza u 90. godini. Njezina obitelj i brojni prijatelji i kolege glazbenici odali su počast glazbenoj divi, a komemoracija je započela snimkom pjesme Arsena Dedića "Nikad više". Od Gabi Novak su se oprostili brojni glazbenici među kojima njezina dugogodišnja prijateljica Tereza Kesovija, Danijela Martinović, Nina Badrić, Marko Tolja, Nikša Bratoš te brojni drugi glazbenici.
- Sve nas je duboko rastužila i potresla vijest o odlasku Grande dame naše glazbene scene, zasluženo se smatra jednom od najboljih pjevačica jazz i zabavne glazbe. Potresla nas je prije tri mjeseca vijest o Matijinu odlasku, nismo osvjestili, a sad smo tu zbog Gabi. Povijest hrvatske glazbe nemoguće je napisati bez poglavlja o Gabi, Arsenu i Matiji - istaknula je u svom govoru ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je rekao kako je glas Gabi Novak ispunjavao naša srca toplinom te da su Arsen, Gabi i Matija utkani su u srž hrvatske kulture.