Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVUKLA SE IZ JAVNOSTI

'Bila sam teško bolesna, a Bog me čudesno ozdravio. Ni doktori to nisu razumjeli': Naša pjevačica o povratku vjeri

Pod zvjezdanim nebom održan koncert Josepha Bowiea, Carle Belovari i Jazz orkestra HRT-a
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
01.03.2026.
u 09:00

Ova darovita pjevačica, koja radi i kao profesorica njemačkog jezika, u posljednje se vrijeme povukla iz javnog života. Njezin posljednji studijski uradak objavljen je 2017. godine, nakon čega jeprestala biti prisutna na društvenim mrežama i zaključala svoje profile

Carla Belovari, glazbenica koja je simpatije javnosti stekla nastupom u showu "Hrvatska traži zvijezdu", na Dori se 2010. godine natjecala s pjesmom "Sad osjećam to". Ova darovita pjevačica, koja radi i kao profesorica njemačkog jezika, u posljednje se vrijeme povukla iz javnog života. Njezin posljednji studijski uradak objavljen je 2017. godine, nakon čega je prestala biti prisutna na društvenim mrežama i zaključala svoje profile. Upravo je te godine dala jedan od svojih posljednjih intervjua za portal bitno.net, u kojem je otvoreno progovorila o važnosti vjere u svom životu. Ispričala je kako je njezina vjera postala stvarna tek nakon teškog životnog razdoblja.

– Bila sam u jednom periodu života teško bolesna i apsolutno mi ništa nije pomagalo. U tim trenucima, na rubu snaga rekla sam Bogu: "Dobro, ako želiš da umrem, neka tako bude. Ali ako odlučiš da živim, bit ću tvoje hodajuće svjedočanstvo." I Bog me čudesno ozdravio, ni doktori nisu razumjeli što se dogodilo i kako je to bilo moguće. Tada sam shvatila, onaj Duh koji je Isusa uskrisio, prisutan je i u meni. Tada sam počela dublje istraživati Boga. I znanstveno i duhovno. I shvatila sam da je molitva naše najveće oružje – prisjetila se tada Carla. Opisala je i na koji način održava svoj odnos s Isusom Kristom. – Svakodnevno molim i meditiram nad Božjom Riječi. Obavezno čitam Bibliju svaki dan, pijem kavu s Bogom, čitam duhovnu literaturu. Jako mi se sviđaju tekstovi i propovijedi pokojnih profesora Ivančića i fra Zvjezdana Linića. Naravno i tjednim ili češćim odlascima u crkvu – pojasnila je Belovari, dodavši kako snagu u trenucima slabosti crpi iz molitve, ispovijedi i razgovora s Bogom.

O duhovnosti je govorila i za Večernji list. Na pitanje je li strahovala od osuda ili nerazumijevanja okoline nakon što je priznala da je doživjela čudesno ozdravljenje i da je njezin odnos s Bogom postao ključan, odgovorila je: – Kad se čovjek nađe u situaciji koja je vrlo nalik na scenarij pitanja života i smrti, nije mu važno ničije mišljenje i zato se ne bojim osude. Uostalom, osuđivanje više govori o osobi koja osuđuje nego o objektu osuđivanja. Taj sam problem imala i ja, mnogo puta u životu neke ljude nisam razumjela i tako sam ih nesvjesno osuđivala. No naši kriteriji nisu uvijek pouzdani i zato bježim od bilo kojeg osjećaja gorčine, mučnine, mržnje, negative jer to truje samo nas same. Ne govorim ništa militantno niti ikoga silim na nešto, pa to očekujem i od svojih sugovornika. Nije bilo nikakvih loših komentara, baš naprotiv.\nIstiče kako joj život u vjeri ne predstavlja teret unatoč tome što je javna osoba.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas
Pod zvjezdanim nebom održan koncert Josepha Bowiea, Carle Belovari i Jazz orkestra HRT-a
1/18

– Ne bih rekla da je teško, no naš životni stil jest zatrovan stresom i brzinom. Svi traže instantno rješenje, a put do istinskog mira, barem za mene, bio je dug i trnovit. Vrlo sam studiozan tip, sve želim proučiti i znati u detalje. Nakon godina istraživanja i eksperimentiranja došla sam do vrlo osobnih zaključaka, a vjera, dakako, jest osobni osjećaj. Nitko nikada nije povjerovao jer ga je netko silio na to. To što sam javna osoba (što to uopće znači danas?) može tu biti samo od pomoći jer moja, vjerujem, pozitivna životna poruka i moje svjedočanstvo može doći do većeg broja ljudi i tako nekome poslužiti kao nadahnuće. Barem se tome nadam.

Ključne riječi
hrvatska traži zvijezdu bolest vjera carla belovari showbiz

Komentara 28

Pogledaj Sve
JO
jocoudriga
13:13 01.03.2026.

Što ćemo sa djecom koja upravo umiru od raka na onkološkim odjelima dječjih bolnica!? Gdje je bog da pomogne? Oni nemaju pravo na samilost navodnog kreatora ravne zemlje!? Neznani su tada putovi božji, je li tako. Kad se ozdravi ondaa hvala bogu, velik je bog? Smijurija.

BM
branko.mikulcic
13:08 01.03.2026.

Nikad više molitvi i molitelja a nikad više zla na svijetu.

TE
TetraMin
10:41 01.03.2026.

Kad se ozdravi onda je bog zaslužan. Kad se umre on nije ništa kriv niti išta ima s tim. Krivi su doktori, cjepiva ili je jednostavno takva sudbina.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
OBJAVILA VIDEO

Viktorija Rađa podijelila recept za sve one kojima se jede sushi, ali bi radije izbjegli rižu: 'Probat ću ovo. Hvala ti'

Glavna zvijezda salate je losos, koji je, kako je otkrila, prethodno marinirala u soya umaku, miso pasti i sezamovom ulju. Nakon toga ga je ispekla u pećnici, i to samo devet minuta na 250 stupnjeva, čime je dobila savršeno sočan komad ribe. Uz losos, u bogatu salatu dodala je i avokado, krastavac, edamame grah te mladi luk, stvarajući tako šarenu i nutritivno bogatu kombinaciju

FILE PHOTO: Jimmy Kimmel speaks in Beverly Hills
JIMMY KIMMEL

'Zbog mojih šala i komentara gotovo svakog tjedna netko se naljuti na mene. Ali nije me briga'

Kimmel ne štedi nikog, pa ni sebe sama. Nakon dva propala braka, treću sreću pronašao je u današnjoj supruzi, Molly McNearney, glavnoj spisateljici njegova showa "Jimmy Kimmel Live!". Nakon što je ABC u prosincu 2016. objavio da će upravo Kimmel voditi dodjelu Oscara, istog je dana on sam objavio da je njegova supruga trudna s njihovim drugim djetetom. "Događa mi se mnogo uzbudljivih stvari. Čestitam samome sebi! Vodit ću dodjelu Oscara i seksao sam se. Dvije stvari za koje sam kao tinejdžer mislio da se nikada neće ostvariti", našalio se na vlastiti račun

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!