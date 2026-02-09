Razveli se nakon 18 godina braka: Bivša mu je iza leđa ljubila susjeda, a onda je krenula bitka za milijune

Najnovije izdanje Super Bowla i ove godine iz svečanih loža pratile su brojne poznate osobe, a kamere na stadionu u San Franciscu u moru slavnih uhvatile su glumca Kevina Costnera. Ovaj 71-godišnjak nedavno je proživljavao pravu obiteljsku dramu. Naime, u svibnju 2023. godine odjeknula vijest da je Christine Baumgartner, nakon 18 godina braka, podnijela zahtjev za razvod od hollywoodske ikone zbog, kako je navela, "nepomirljivih razlika".

Šok je tim veći jer par, koji se vjenčao 2004. na Costnerovu ranču u Aspenu i ima troje zajedničke djece, Caydena, Hayesa i Grace, slovio kao jedan od najstabilnijih u Hollywoodu. Međutim, iza zatvorenih vrata raskošne vile u Santa Barbari odvijala se prava drama koja je uskoro eskalirala u višemjesečnu i bespoštednu pravnu bitku, a na površinu je isplivalo da je ljubavna idila odavno završila.

Football - NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, United States - February 8, 2026 Actor Kevin Costner and model Kendall Jenner in the stand during the game REUTERS/Jeenah Moon Photo: JEENAH MOON/REUTERS Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Kako to često biva, u središtu sukoba našli su se novac i imovina. Christine je u početku tražila astronomskih 248.000 dolara mjesečne alimentacije kako bi djeci, kako je kazala, osigurala životni stil na koji su navikli. Costnerov pravni tim oštro se usprotivio, a sudac je na kraju presudio u glumčevu korist, odredivši iznos od oko 63.000 dolara mjesečne alimentacije. Također, glumac je morao sudskim putem tražiti da Baumgartner napusti njihovo zajedničko imanje vrijedno 145 milijuna dolara, što je ona, nakon početnog odbijanja, naposljetku učinila u srpnju 2023. godine.

Ključ Costnerove pobjede ležao je u čvrstom predbračnom ugovoru na kojem je inzistirao poučen iskustvom iz prvog braka sa Cindy Silvom, koji ga je 1994. koštao vrtoglavih 80 milijuna dolara. Iako ga je Christine pokušala osporiti, sud je potvrdio njegovu valjanost te joj je prema nagodbi pripalo oko 1,8 milijuna dolara. Za glumca je potvrda ugovora bila velika pobjeda i završetak iscrpljujućeg procesa koji je službeno okončan u veljači 2024. godine.

Spielbergov predbračni ugovor bio je napisan na salveti i koštao ga 100 milijuna dolara

Dok se Costner oporavljao od razvoda fokusirajući se na svoj filmski projekt "Horizon", Christine je iznenadila javnost brzinom kojom je krenula dalje. Već u siječnju 2024. potvrdila je vezu s financijašem Joshuom Connorom, njihovim bivšim susjedom i obiteljskim prijateljem, a glumac je navodno još i prije razvoda sumnjao da među njima postoji nešto više. Par se vjenčao u listopadu 2025. na raskošnoj ceremoniji u Santa Barbari. U međuvremenu, i Costner je pronašao utjehu u zagrljaju redateljice Kelly Noonan, no s novom vezom, kažu upućeni, ne želi žuriti.

Ogorčenost zbog načina na koji je brak završio osjetila se i među njihovim zajedničkim prijateljima. Izvori bliski glumcu otkrili su kako je većina stala na njegovu stranu, prekinuvši svaki kontakt s Christine i njezinim novim suprugom. – Njihova odanost Kevinu je neupitna – rekao je jedan od prijatelja, potvrđujući da je bolan razvod ostavio dubok trag ne samo na bivšim supružnicima već i na krugu ljudi koji ih je okruživao.