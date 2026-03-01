FOTO Strašni prizori iz Izraela: Na mjestu udara ostao je golemi krater, raste broj poginulih

Broj poginulih u napadu na Beit Shemesh u Izraelu, gdje je iranski projektil pogodio stambeno naselje, porastao je na devet, prema posljednjim informacijama tamošnje hitne službe. Ozlijeđeno je još 28 osoba, među kojima su dvije u teškom stanju. 
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
"Vidjeli smo uništene domove, plamen i dim koji se dizao iz stambenih zgrada, razbijene automobile i značajan kaos na mjestu događaja. Vidjeli smo tri žrtve kako leže na tlu bez znakova života i morao sam ih proglasiti mrtvima na licu mjesta", kazao je zdravstveni djelatnik Dror Eini, kako prenosi BBC.
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Prema navodima dužnosnika, pogođena je i sinagoga. Automobili koji su bili parkirani u blizini potpuno su uništeni, a vidljiv je i golemi krater koji označava točku udara.
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Prema izraelskoj vojsci, sustav ranog upozorenja na projektile funkcionirao je prema planu i bio je aktiviran u tom području. Vojska je priopćila da se okolnosti udara još uvijek istražuju.
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je dao upute za nastavak kampanje protiv Irana, tijekom sastanka s ministrom obrane, načelnikom Glavnog stožera i šefom sigurnosne službe Mossad.
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
"Naše snage sada udaraju srce Teherana sa sve većom snagom i to će se samo pojačavati u nadolazećim danima. Međutim, ovo su bolni dani. Jučer ovdje u Tel Avivu, a sada u Beit Shemeshu, izgubili smo dragocjene ljude. Moje srce je uz obitelji, a u ime svih vas, građana Izraela, šaljem najiskrenije želje za brzim oporavkom ozlijeđenima", kazao je.
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
