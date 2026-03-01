FOTO Strašni prizori iz Izraela: Na mjestu udara ostao je golemi krater, raste broj poginulih
Broj poginulih u napadu na Beit Shemesh u Izraelu, gdje je iranski projektil pogodio stambeno naselje, porastao je na devet, prema posljednjim informacijama tamošnje hitne službe. Ozlijeđeno je još 28 osoba, među kojima su dvije u teškom stanju.
"Vidjeli smo uništene domove, plamen i dim koji se dizao iz stambenih zgrada, razbijene automobile i značajan kaos na mjestu događaja. Vidjeli smo tri žrtve kako leže na tlu bez znakova života i morao sam ih proglasiti mrtvima na licu mjesta", kazao je zdravstveni djelatnik Dror Eini, kako prenosi BBC.
"Naše snage sada udaraju srce Teherana sa sve većom snagom i to će se samo pojačavati u nadolazećim danima. Međutim, ovo su bolni dani. Jučer ovdje u Tel Avivu, a sada u Beit Shemeshu, izgubili smo dragocjene ljude. Moje srce je uz obitelji, a u ime svih vas, građana Izraela, šaljem najiskrenije želje za brzim oporavkom ozlijeđenima", kazao je.