UDARILI POSTROJENJE ZA PROJEKTILE

VIDEO Amerikanci potvrdili: U napadu na Iran korišteni su 'nevidljivi' bombarderi. Ovako izgledaju

U.S. B-2 stealth bombers
Foto: U.S. Central Command/X
Autor
Dora Taslak
01.03.2026.
u 19:31

Stealth zrakoplovi B-2 sposobni su za interkontinentalne misije, s tim da mogu izbjeći da ih napredni sustavi protuzračne obrane otkriju

"Niti jedna nacija nikada ne bi smjela sumnjati u američki odlučnost", navelo je Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) te potvrdilo da su u napadu na Iran korišteni stealth bombarderi B-2. Prema navodima CENTCOM-a, bombarderi su bili naoružani bombama od oko 907 kilograma te su pogodili iranska utvrđena postrojenja za balističke projektile.

Kako pojašnjava Defence Blog, zrakoplovi naoružani bombama od oko 907 kilograma obično se koriste protiv ojačanih podzemnih ili utvrđenih vojnih objekata. Stealth zrakoplovi B-2 sposobni su za interkontinentalne misije, s tim da mogu izbjeći da ih napredni sustavi protuzračne obrane otkriju. Dizajn te letjelice omogućuje izravne napade na ciljeve koji su teško ili nemoguće dostupni ostalim tipovima zrakoplova. Zrakoplov može nositi mješavinu precizno navođenog oružja prilagođenog ciljevima misije. Fleksibilnost tereta bombardera omogućuje i udar na više ciljeva tijekom jedne misije.

Obrambeni analitičar Tyler Rogoway naveo je, prije prijavljenog napada, da se očekuje pojava bombarder B-2 u nadolazećim operacijama jer mogu izvesti izravne napade na ključne ciljeve "na način na koji nijedna druga platforma ne može“. Pojasnio je da se stealth bombarderi obično koriste noću te imaju koristi od oslabljene protuzračne obrane, poremećenih mreža zapovijedanja i kontrole nakon ranijih faza zračne kampanje. Naime, stealth bombarder uvode se kada operativni uvjeti omogućuju duboke udare na ciljeve visoke vrijednosti.

Što se tiče postrojenja za balističke projektile koje je napadnuto, ona su često ojačana ili zakopana kako bi izdržala konvencionalne zračne napade. To ih čini prioritetnim ciljevima za zrakoplove sposobne prodirati u branjeni zračni prostor i isporučivati precizne udare. Napadi na takvu infrastrukturu namijenjeni su ograničavanju kapaciteta za lansiranje projektila i poremećaju logističkih mreža povezanih s raketnim operacijama, navodi Defence Blog. 
Golema eksplozija u srcu Teherana. U novom valu napada stradalo veleposlanstvo Srbije
Ključne riječi
Iran napad na Iran SAD

Komentara 8

Pogledaj Sve
Avatar Matija22
Matija22
21:01 01.03.2026.

Trump ovim bombardiranjem Irana je upozorio i Srbiju što bi se vučićevom režimu moglo dogoditi ako nastavi mučiti i tući svoje studente po Vojvodini , mogla bi se opet desiti 1999 godina kad su se srbijanci predali nakon 3 mjeseca i postala prva zemlja u povijesti ratovanja koja je kapitulirala od zračnih uzbuna.

RA
Rafael945
20:54 01.03.2026.

Podrška Amerima i Izraelcima. Goni bandu teroristićku.

LE
lector2corrector
21:25 01.03.2026.

Ovo je nažalost uvod u novi stogodišnji rat...

