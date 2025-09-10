Doris Pinčić Guberović pohvalila se novim uspjehom: 'A neke se bitke ne dobivaju na juriš'

HRT-ova voditeljica Doris Pinčić Guberović pohvalila se novim uspjehom u svojoj akademskoj karijeri. Na Facebooku je objavila kako je stekla i treću diplomu, i to na Međunarodnim odnosima na Sveučilištu Libertas. - A neke se bitke ne dobivaju na juriš. Traže vrijeme, pažnju, planiranje, fokusiranje, trud... Ali uvijek vrijede..jer znanje i knjige koje smo pročitali ostaju u nama što god da se dogodi, napisala je pokraj fotografija.

Doris je najprije diplomirala na Akademiji glume i lutkarstva u Osijeku, čime je nakon srednjoškolskog obrazovanja u Zadru stekla temelj za svoju prvu profesionalnu karijeru kao glumica. Kasnije je odlučila proširiti svoje znanje na području medija i komunikacija.

Nakon stjecanja prve diplome, voditeljica je upisala Visoku školu za komunikacijski menadžment u Zagrebu, poznatu pod nazivom Bernays, gdje je diplomirala upravljanje odnosima s javnošću. Diplomirala je u svibnju 2022., nakon što je uspješno obranila diplomski rad u listopadu 2021. godine, te je tijekom svečane promocije održala i govor. Pinčić je tada na Instagramu otkrila da je svoj uspjeh proslavila s najbližima- svojim roditeljima. 'Tek kad i sami postanemo roditelji možemo razumjeti što su sve oni za nas radili. Lijepo ih je zauzvrat učiniti ponosnima’, napisala je uz fotografiju.

Uz završeni studij na Bernaysu, Doris je upisala razlikovnu godinu iz Međunarodnih odnosa na Sveučilištu Libertas, čime je pokazala kontinuitet ulaganja u obrazovanje i želju za širenjem znanja u sektoru društvenih i komunikacijskih znanosti.

Doris Pinčić Guberović, prije nekoliko dana raznježila svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Uvijek nasmijana i pozitivna, podijelila je seriju fotografija koje odišu toplinom i obiteljskom srećom, otkrivši da je protekli tjedan za nju bio ispunjen dvostrukim slavljem. Svojim je pratiteljima dala rijedak i dragocjen uvid u intimnu proslavu svog 37. rođendana, ali i drugog rođendana svoje najmlađe kćeri, Divne, koju je emotivno nazvala svojim "najboljim rođendanskim poklonom ikad i zauvijek".

Otkako se u studenom 2022. godine udala za poduzetnika Davora Guberovića, s kojim dijeli strast prema planinarenju i avanturama poput uspona na Kilimandžaro, svoj fokus je stavila na obitelj. Rođenjem kćerkice Divne u rujnu 2023. godine, njezina se obitelj proširila, a malena je postala centar svijeta, uz starijeg sina Donata i kćer Gitu iz Dorisina prvog braka.