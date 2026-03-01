VIDEO Slavni pjevač slučajno ušetao u kafić, a ono što je vidio ostavilo ga je bez teksta

Svijet slavnih ponekad ispiše nevjerojatne priče, a jedna takva dogodila se pjevaču Rickyju Martinu samo nekoliko dana nakon nastupa na poluvremenu Super Bowla. Martin je 17. veljače ušetao u kafić Sip 305 u Miamiju i naletio na nešto neočekivano. Na zidu je stajala crna ploča s porukom "Ljudi koji piju besplatno", na kojoj je kredom bio ispisan popis poznatih imena kojima lokal nudi besplatno piće, a točno u sredini nalazilo se i njegovo ime.

Vidno zabavljen, pjevač je odmah izvadio mobitel i počeo snimati. - Ajme, koja slučajnost - govori Martin u videu koji je podijelio na društvenim mrežama. - Pogledajte ovo - pokazao je prstom. Osim njegovog, na popisu su se našla imena Pedra Pascala, Bad Bunnyja i Lady Gage. Dok je snimao, osoblje je ostalo u šoku, a studentica Nacosa Rosemond, koja je tada radila, od iznenađenja je jedva izustila nekoliko riječi.

Zvijezda, poznata po pristupačnosti, nije odbila ponudu te je naručio smoothie od manga. Njegova je snimka u kratkom roku postala viralni hit, a obožavatelji diljem svijeta hvalili su njegovu spontanost i smisao za humor, pretvorivši običan dan u Miamiju u priču koja je svima izmamila osmijeh na lice.