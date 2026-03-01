FOTO Koga je Maja Šuput ljubila prije Šime: Jedna veza je bila jako turbulentna, a s jednim dečkom je osmislila liniju donjeg rublja

Pjevačica Maja Šuput od prošlog ljeta ne skriva koliko uživa u ljubavi sa Šimom Elezom, kojeg je šira javnost upoznala u showu "Gospodin Savršeni".
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Njihova romansa započela je nakon što se Šime pojavio u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari".
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Od tada su nerazdvojni i nedavno su se vratili s romantičnog putovanja u Parizu.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
U lipnju prošle godine Maja je objavila da se nakon šest godina braka razvodi od Nenada Tatarinova s kojim ima sina Blooma. 
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu", napisala je tada Maja. 
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prije Nenada neko vrijeme je bila solo, a svoje ljubavne veze nikada nije skrivala
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Šuškalo se tako da je bila u vezi s Markom Matićem koji joj je bio asistent, ali te informacije je negirala iako su često na društvenim mrežama objavljivali zajedničke fotografije. 
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
On ju je redovito pratio na njezinim nastupima.
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Njene duže veze bile su s oftalmologom Deanom Šarićem i poduzetnikom Marijem Kovačevićem.
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Veza s Kovačićem bila je najturbulentnija jer su četiri puta prekidali i mirili se.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Živjeli su zajedno ali nikako nisu pronalazili zajednički jezik i šuškalo se kako je ljubomora imala veliku ulogu kod njihovih prekida. 
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Nino Strmotic/PIXSELL
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Maja Šuput bila je u vezi s Markom Pericom sredinom 2000-ih.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Njihova je veza trajala oko godinu i pol, a prekinuli su krajem 2006. godine.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Zanimljivo je da su tijekom veze zajedno pokrenuli liniju donjeg rublja pod nazivom "Ljubi gdje me boli", koja je nosila ime njihove zajedničke pjesme s kojom su nastupili na Hrvatskom radijskom festivalu
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Maja je nakon prekida za domaće medije izjavila da su nakon prekida ostali u dobrim odnosima.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
