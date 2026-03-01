FOTO Koga je Maja Šuput ljubila prije Šime: Jedna veza je bila jako turbulentna, a s jednim dečkom je osmislila liniju donjeg rublja

Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'.
Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu", napisala je tada Maja.
Zanimljivo je da su tijekom veze zajedno pokrenuli liniju donjeg rublja pod nazivom "Ljubi gdje me boli", koja je nosila ime njihove zajedničke pjesme s kojom su nastupili na Hrvatskom radijskom festivalu