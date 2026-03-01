Hrvat zaglavio u Dubaiju nakon napada na Iran: 'Računaj na tjedne čekanja'

Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su nakon što su SAD i Izrael jučer izveli smrtonosne napade na Iran, uključujući i glavni grad Teheran. Zračni promet u regiji gotovo je paraliziran. British Airways, Virgin Atlantic i Wizz Air među prijevoznicima su koji su otkazali ili preusmjerili letove prema Bliskom istoku zbog sigurnosnih razloga. Iranski i izraelski zračni prostor zatvoreni su, a međunarodni letovi izbjegavaju regiju.

Letovi su otkazani i iz najvećih zračnih luka u Dubaiju - Dubai International i Al Maktoum International. Qatar Airways privremeno je obustavio promet prema Dohi, dok su British Airways i druge kompanije otkazale linije prema Tel Avivu, Bahreinu, Dubaiju i drugim destinacijama. Putnicima se savjetuje da redovito provjeravaju informacije sa svojim avioprijevoznicima, dok britansko ministarstvo vanjskih poslova poziva svoje državljane u nekoliko zemalja Zaljeva da se odmah sklone na sigurno.

U toj situaciji našli su se i brojni hrvatski državljani. Na Redditu se oglasio jedan Hrvat koji je zapio u Dubaiju: „Ima li još putnika koji su zapeli u Dubaiju? Tu smo već nekoliko dana, večeras smo trebali letjeti, ali otkazano.“ Njegova objava ubrzo je izazvala niz reakcija drugih korisnika, koji su dijelili savjete, iskustva i zabrinutost.

Jedan korisnik poručio mu je da se primiri i računa na produženi boravak. Savjetovao je da se drži nisko, informira iz pouzdanih izvora i uhvati prvi avion nazad kad se aerodrom ponovno otvori, ali da realno računa na nekoliko tjedana čekanja. Istaknuo je kako komercijalni letovi neće ponovno krenuti dok sigurnosne procjene ne budu potpuno jasne, a to se neće dogoditi dok god traju aktivne borbe i dok “svašta nešto leti okolo”. Posebno je naglasio važnost javljanja veleposlanstvu kako bi evidentirali da su hrvatski državljani zapeli na tom području, u slučaju organiziranja charter-evakuacije. Spomenuo je i mogućnost letova iz okolnih zemalja, ali uz upozorenje da bi dolazak do njih mogao biti logistički vrlo zahtjevan.

Drugi korisnik naveo je da i sam koordinira situaciju unutar svoje firme jer mu je nekoliko inženjera zapelo u Dubaiju. Izrazio je frustraciju tvrdeći da od hrvatske ambasade zasad nema konkretne pomoći.

U raspravi se pojavilo i upozorenje da se putnici pritaje i kontaktiraju veleposlanstva, osobito s obzirom na mogućnost zajedničke evakuacije državljana Europske unije. Jedan komentator istaknuo je da je u ovakvim situacijama prednost biti član EU, jer se ponekad organiziraju koordinirane akcije izvlačenja. Također je apelirao na oprez pri objavljivanju sadržaja na društvenim mrežama, naglasivši da fotografiranje eksplozija i dijeljenje lokacija može ugroziti osobnu sigurnost i sigurnost drugih.

Neki su pokušali unijeti dozu optimizma, ističući da su letovi otkazani prvenstveno radi sigurnosti putnika te da će se promet vjerojatno postupno normalizirati kada se poduzmu dodatne mjere i diplomatski pritisci. Jedan korisnik podijelio je iskustvo svog strica koji je tijekom građanskog rata zapeo u Libiji, gdje je bio poslovno. Tada je, kako navodi, trebalo nekoliko dana da se organiziraju konvoji i evakuacijski letovi, uz procjenu da bi Ujedinjeni Arapski Emirati mogli relativno brzo stabilizirati situaciju.

Drugi su podijelili i svježa iskustva. Prijatelji jednog komentatora iz Srbije, koji žive u Dubaiju, bili su već u avionu na pola puta prema Beogradu kada je napad započeo. Zbog zatvaranja iranskog zračnog prostora nisu dobili dozvolu za nastavak leta, a nakon pregovora avion je vraćen u Dubai. “Kažu da im nije bilo svejedno”, stoji u komentaru.

U raspravu su se uključili i oni koji tek planiraju putovanja u regiju. Jedna korisnica napisala je da joj je kolega također zapeo te da je i sama planirala put uskoro. Poručila je zaglavljenim putnicima da se čuvaju i izrazila nadu da će se brzo uspjeti izvući.