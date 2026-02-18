Sin preminuo, supruga izgubila borbu s rakom, a o njemu su kružile kontroverze - Što je sve podnio?

Slavni američki glumac John Travolta danas slavi svoj 72. rođendan, a tim smo povodom odlučili prisjetiti se njegovog privatnog života. Naime, John je bio u braku s pokojnom glumicom Kelly Preston, a njih dvoje slovili su za jedan od najomiljenijih hollywoodskih parova. Njihov brak trajao je impresivnih 29 godina, no njihova ljubavna priča započela je na vrlo kompliciran način te su prošli kroz mračno i teško razdoblje. Upoznali su se 1989. godine na snimanju filma "The Experts", a Kelly je tada bila u nesretnom braku. Unatoč tome, John je odmah bio očaran njome, a ljubav je bila obostrana. Bilo je to ljubavno olujno povjerenje, a samo dvije godine kasnije, zaprosio ju je. Zanimljivo je da je Kelly bila trudna kada su se vjenčali, a 2000. godine postali su roditelji kćeri Elle. Nažalost, njihov sin Jett preminuo je 2009. godine, u dobi od svega 16 godina. Tijekom obiteljskog putovanja na Bahamima, Jett je doživio napadaj dok je bio u kadi i udario glavom o rub. Kućepazitelj ga je pronašao bez svijesti u kupaonici. Ovaj izuzetno bolan gubitak šokirao je cijelu obitelj, a oni su prošli kroz jedan od najtežih perioda u svom životu.

Godinu dana kasnije, Kelly je rodila njihovo treće dijete, sina Benjamina, koji je, prema riječima Johna, vratio svjetlost i radost u njihov dom. Taj je trenutak obitelj ispunio novim nadama i voljom za ponovnim stvaranjem sreće u svom životu. Ipak, Kelly se godinama suočavala s neugodnim komentarima i glasinama. Puno puta šuškalo se da ju je Travolta prevario s maserima, a pričalo se i o njegovoj homoseksualnoj orijentaciji, tvrdeći da je suprugu koristio samo kao paravan. Nekolicina muškaraca optuživala ga je za seksualno uznemiravanje, a čak su i neke slavne osobe komentirale kako je to postala javna tajna. Slavna Carrie Fisher jednom je izjavila: "Svi znaju da je John Travolta homoseksualac." U rujnu 2019. godine, John Travolta i Kelly Preston proslavili su 28. godišnjicu braka, a tom prigodom posvetili su jedno drugome emotivne poruke na društvenim mrežama. Kelly je tada na Instagramu napisala: "Mom najdražem Johnnyju, najboljem čovjeku kojeg poznajem. Dao si mi nadu koju sam izgubila, volio si me strpljivo i bezuvjetno... Natjerao si me da se smijem jače nego bilo koje ljudsko biće... Dijelili smo najljepše uspone i, ponekad, padove. Ti si tata iz snova i činiš život tako zabavnim. S tobom znam da ću uvijek biti dobro, što god se dogodilo. Voljet ću te zauvijek i potpuno."

Međutim, godinu kasnije, američki mediji objavili su tragičnu vijest o smrti Kelly Preston. Nakon dvije godine borbe s rakom dojke, Kelly je u tajnosti preminula, a ovu tragičnu informaciju potvrdio je njen suprug John. Na Instagramu je objavio emotivnu poruku: "Vrlo, vrlo teška srca moram vas obavijestiti kako je moja predivna supruga Kelly nakon dvije godine izgubila bitku s rakom dojke. Hrabro se borila uz podršku obitelji i prijatelja. Kellynu ljubav i život nikad nećemo zaboraviti. Neko vrijeme provest ću s našom djecom koja su ostala bez majke pa mi oprostite ako neko vrijeme ne čujete ništa o nama. Znajte da osjećam vašu ljubav u tjednima i mjesecima pred nama, dok pokušavamo zacijeliti naše rane," napisao je Travolta.