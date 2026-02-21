Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO BI REKAO...

Nevjerojatno! Prodana Pokémon karta za rekordnih 16,5 milijuna dolara

Foto: Instagram
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
21.02.2026.
u 22:00

Slavni influencer prodao je rijetku Pokémon kartu za rekordnih 16,5 milijuna dolara.

Influencer i WWE zvijezda Logan Paul ispisao je novu stranicu kolekcionarske povijesti prodavši iznimno rijetku Pokémon kartu "Pikachu Illustrator" za vrtoglavih 16,5 milijuna dolara (oko 13,9 milijuna eura). Karta, koju kolekcionari često nazivaju "svetim gralom" Pokémon svijeta, prodana je u ponedjeljak na dražbi aukcijske kuće Goldin, nakon čak 41 dana intenzivnog nadmetanja. Paul je istu kartu kupio 2021. godine za 5,275 milijuna dolara (oko 4,45 milijuna eura), čime je tada postavio Guinnessov rekord za najskuplju Pokémon kartu ikad prodanu. U međuvremenu ju je dao ugraditi u dijamantnu ogrlicu, smještenu u posebno zaštitno kućište, te ju je spektakularno nosio na WrestleMania 38 2022. godine. Na završetku dražbe, koja se uživo prenosila putem YouTubea, prisustvovala je i predstavnica Guinness World Records, sutkinja Sarah Casson. Potvrdila je kako postignuta cijena ne predstavlja rekord samo u kategoriji Pokémon karata, već i apsolutni rekord za bilo koju kolekcionarsku kartu prodanu na dražbi.

Prezgodna odvjetnica udala se za našeg pjevača nakon samo tri mjeseca poznanstva, a nedavno su proslavili 20. godišnjicu braka
1/10

"O moj Bože, ovo je ludnica", uzviknuo je Paul nakon zaključenja prodaje, a potom je ogrlicu s kartom simbolično stavio oko vrata pobjedničkog ponuditelja, A. J. Scaramucci. Scaramucci je investitor rizičnog kapitala i sin Anthony Scaramucci, bivšeg direktora komunikacija Bijele kuće. Zanimljivo je kako je kartu 1998. godine dizajnirala Atsuko Nishida za posebno natjecanje. Pretpostavlja se da danas postoji tek nekoliko desetaka primjeraka, a Paulov primjerak jedini je koji nosi najvišu ocjenu očuvanosti – savršenih 10.

Ključne riječi
Pikachu Pokemon Logan Paul showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
pajtiliviu
22:10 21.02.2026.

Da biste smršavili, riješili se masnoće na trbuhu i zategnuli trbušne mišiće, ne morate se iscrpljivati ​​dijetama i vježbama u teretani. Ja sam se riješio pivskog trbuha i zategnuo trbušne mišiće za dva tjedna, a moja supruga je izgubila nekoliko kilograma!-~---> bitly.cx/emso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!