Nevjerojatno! Prodana Pokémon karta za rekordnih 16,5 milijuna dolara

Influencer i WWE zvijezda Logan Paul ispisao je novu stranicu kolekcionarske povijesti prodavši iznimno rijetku Pokémon kartu "Pikachu Illustrator" za vrtoglavih 16,5 milijuna dolara (oko 13,9 milijuna eura). Karta, koju kolekcionari često nazivaju "svetim gralom" Pokémon svijeta, prodana je u ponedjeljak na dražbi aukcijske kuće Goldin, nakon čak 41 dana intenzivnog nadmetanja. Paul je istu kartu kupio 2021. godine za 5,275 milijuna dolara (oko 4,45 milijuna eura), čime je tada postavio Guinnessov rekord za najskuplju Pokémon kartu ikad prodanu. U međuvremenu ju je dao ugraditi u dijamantnu ogrlicu, smještenu u posebno zaštitno kućište, te ju je spektakularno nosio na WrestleMania 38 2022. godine. Na završetku dražbe, koja se uživo prenosila putem YouTubea, prisustvovala je i predstavnica Guinness World Records, sutkinja Sarah Casson. Potvrdila je kako postignuta cijena ne predstavlja rekord samo u kategoriji Pokémon karata, već i apsolutni rekord za bilo koju kolekcionarsku kartu prodanu na dražbi.

"O moj Bože, ovo je ludnica", uzviknuo je Paul nakon zaključenja prodaje, a potom je ogrlicu s kartom simbolično stavio oko vrata pobjedničkog ponuditelja, A. J. Scaramucci. Scaramucci je investitor rizičnog kapitala i sin Anthony Scaramucci, bivšeg direktora komunikacija Bijele kuće. Zanimljivo je kako je kartu 1998. godine dizajnirala Atsuko Nishida za posebno natjecanje. Pretpostavlja se da danas postoji tek nekoliko desetaka primjeraka, a Paulov primjerak jedini je koji nosi najvišu ocjenu očuvanosti – savršenih 10.