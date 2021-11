Gledatelji se okomili na Sanelu zbog ponašanja na večeri: 'Sve je upropastila i razotkrila se u dvije rečenice'

Najturbulentniji dan svakako je imao Edin koji je za svoju dragu Sanelu pripremao veliko iznenađenje - prosidbu, no stvari se nisu posložile onako kako je zamislio.

Nakon epizode gledatelji su požurili komentirati događaje iz epizode, a nikome baš nije jasno zašto se Edin odlučio tako naglo na prosidbu, a nije im se svidjelo ni kako se Sanela cijelu večer samo žalila na druge kandidate i njihovo ponašanje, te svojim plačem zbog Mislava pokvarila romantičnu atmosferu.

"Sve inscenirala jer ju uhvatila frka. Nije ga pogledala cijelu večer. Godile joj poruke, a sad buđenje, Što se dogodilo zaljubljenom paru? Jučer sve super, ljubav, to je to. Danas, Sanela upropasti prekrasnu večeru, spominje nebitne ljude, pa onda da joj nije svejedno spakirat kofere..pokušala sam razumjeti ju onako kao žena ženu, ali ne mogu. Sad se stvarno ponaša kao sto je Jasmin na vjenčanju rekao. Ženo ako si sretna i voliš i znaš da si ispravno postupila, što te briga za nebitne ljude. Zar nije to sve mogla reći Edinu sinoć, ako ju je to tištilo, a danas se prekrasno provesti i biti bliže svome cilju. Udaji za Edina?" , "Pa čitav dan su kući...sad je našla o tome pričat?", "Romantična večera, a ona samo o Mislavu nebitnom priča. Tebi sestro nisu sve na broju", "Sanela je izjavila da se ona tu došla prezentirati kao dama, da vrijedi puno više od klinkica od 25 godina i da svoj život ne može spakirati u dva kofera... Ma koja ljubav, ženska se razotkrila u dvije rečenice", "Ne mogu vjerovati da ju je on išao zaprositi, ni da je ona pokazala drugu stranu. Ona bi se očito samo dopisivala, jer ništa vise nije doživjela, po njenoj priči. Ne zna se tko je luđi, "Od ove treba bježati glavom bez obzira", pisali su gledatelji.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Edin je u jučerašnjoj epizodi planirao zaprositi Sanelu, no nije mu uspjelo.

„Sanela je za mene posebna osoba, popunila je prazninu u mom životu koja je dugo bila prisutna. Osjećam se da imam nekoga na koga mogu računati. Rekao sam joj u dobru i zlu i to nije bez veze, to je tako“, rekao je Edin koji je na večeru ponio zaručnički prsten, ali Sanelino loše raspoloženje utjecalo je na njegovu odluku. „Strah me, bilo bi nerealno da me nije strah. Znam da je osoba koja me voli, poštuje i cijeni, koja je tu za mene i koja će napraviti apsolutno sve za mene. To je jedan predivan osjećaj i koliko god da je predivan, ujedno je i zastrašujući jer to nikad u životu nisam imala“, priznala je Sanela koja se za večerom prisjetila svih negativnih komentara ostalih kandidata, što ju je jako pogodilo jer je veliki emotivac.

„Nisam došla u show raditi 'show' nego sam se došla prezentirati kao normalna osoba, a ne neka luđakinja ili preljubnica“, izjavila je Sanela pritom misleći na Mislavove komentare, a onda joj se sve nakupilo i jednostavno je počela plakati: „Žao mi je što sam njega povrijedila, nije zaslužio ovo večeras, sve sam mu upropastila…“ Edin je priznao da je pomalo razočaran jer nije tako zamislio njihovu posljednju romantičnu večeru: „Sve je pošlo niz vodu, pošle su njezine suze i to ne možeš kontrolirati. Ova večer definitivno nije trebala ovako završiti, ali ne možeš uvijek dobiti sve što si zamislio, možda je ovo znak da sam trebao usporiti“ – zaključio je Edin, a njegovo veliko pitanje morat će pričekati bolje dane.

