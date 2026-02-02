Naši Portali
NA DOČEKU RUKOMETAŠA

VIDEO Stipo Mlinarić žestoko opleo po Tomislavu Tomaševiću: 'Aktivist iz sekte Možemo...'

VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
02.02.2026.
u 06:33

"Moja poruka, srušili smo komuniste, pobijedili smo četnike u ratu, pobijedit ćemo i ovu sektu Možemo, na sljedećim izborima više ih neće biti", istaknuo je

Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača. Na aerodromu se pojavio i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić. "Htio bih čestitati rukometašima na fantastičnom uspjehu, uzeti broncu na EP-u, momci, kapa do poda. Nije nam teško bilo doći ovdje i dočekati ih. Nažalost, gradonačelnik Tomislav Tomašević, aktivist iz sekte Možemo, koji rado ugošćuje gay pride i ljude iz Srbije, to mu godi, a smeta mu mladost koja pjeva hrvatske pjesme."

Stipo Mlinarić žestoko opleo po Tomislavu Tomaševiću: 'Aktivist iz sekte Možemo...'

"Moja poruka, srušili smo komuniste, pobijedili smo četnike u ratu, pobijedit ćemo i ovu sektu Možemo, na sljedećim izborima više ih neće biti. Zamislite da ti ljudi vode državu, da ti aktivisti vode hrvatsku državu, na što bi ta država sličila. Zar se stide bronce rukometaša", dodao je. Na pitanje treba li doček biti u nekom drugom gradu, bio je jasan.

"Po meni je Zagreb glavni grad svih Hrvata, ako ga ne može biti tu, onda ne treba biti nigdje drugdje. Zašto bi bio naprimjer u Splitu, a ne u Zadru? Tada bi došlo do podjela, a to nije dobro. Ako ne može u Zagrebu, bolje da ih dočekaju doma njihovi prijatelji i obitelji", istaknuo je.

Doček rukometaša je trebao biti u ponedjeljak na glavnom zagrebačkom trgu uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže. Sam program dočeka trebao je početi u 15 sati. Međutim, rukometaši su željeli da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. No, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zabranio je Thompsonu nastup u svim prostorima kojima upravlja. Kako niti jedna strana nije željela popustiti, doček u Zagrebu je otpao.

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti", objavio je sinoć Hrvatski rukometni savez (HRS).

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34-33 (17-14). Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026, 2016, 2012, 1994), uz tri srebra (2020, 2010, 2008). Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, pri čemu druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva.
Tomislav Tomašević Marko Perković Thompson Doček rukometaša Stipo Mlinarić

RO
romobil
06:48 02.02.2026.

Baš ste našli komentatora po mjeri....😜🤪

Avatar Certilian
Certilian
06:52 02.02.2026.

Stipe.. vrati pare...

SZ
slobodni zidar
06:53 02.02.2026.

thee klaun!!

