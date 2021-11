Saneli se sve nakupilo i kroz suze je priznala: Žao mi je što sam njega povrijedila

U ponedjeljak navečer u showu 'Brak na prvu' sve je prštalo od emocija! Edinov plan prosidbe otišao je u krivom smjeru, Bernard priznao Gogi da mu je zgodna, Kristijan poljubio Ivonu, Mislav planira novu svadbu s Andreom, a Ana i Marinko vjeruju u svoju budućnost. Na početku se činio kao još jedan normalan dan u velikom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a onda su se krenule nizati neočekivane, ali uzbudljive situacije. Za početak, Bernard je odveo Gordanu u wellness centar pa je uz opuštanje i ugodno druženje došlo i Bernijevo priznanje: „Nisam si to htio priznati prije, ali vrlo si zgodna, simpatična, druželjubiva, dobra osoba u duši“, kazao je te priznao kako brak uopće nije loš i da će mu nedostajati njihovi zajednički trenuci. „Drago mi je da sam dobila muškarca poput Bernarda, dobar je u duši, a cijeli ovaj projekt je za mene jedno dobro iskustvo, priznajem, nije mi žao jednog trenutka“, istaknula je Goga pa će par morati dobro razmisliti u kojem smjeru žele nastaviti svoje druženje.

Ivona i Kristijan svoj su posljednji izlazak prije razdvajanja i donošenja odluke proveli u adrenalinskom parku, a onda su za ručkom krenule ozbiljne teme i pali su prvi poljupci! „Naviknula sam se na njega i sad je čudno da to prestaje. Mislim da mu nisam dala priliku, a možda sad kad jesam, stiglo je vrijeme razdvajanja. No smatram da ovo nije kraj“, rekla je Ivona koju je Kristijan nekoliko puta poljubio u obraz pa i dalje postoji nada najmlađem paru možda samo treba malo više vremena da 'kliknu'. „Zadnji period sam se počeo dobro osjećati i došlo mi je da je poljubim. Hoće li doći do nečega više - ja definitivno dajem šansu“, priznao je Kiki. Ana i Marinko dan su proveli na romantičnom izletu u Slavonski Brod, a ondje su razgovarali o svom odnosu i zajedničkoj budućnosti. „Dok sam pored Marinka osjećam jedan mir, spokoj i ljepotu života. Mislim da je Marinko čovjek s kojim bih mogla provesti ostatak života“, izjavila je Ana, a Marinko joj je rekao: “Hvala ti za ovih mjesec dana, stvarno je bilo prekrasno, bilo mi je jako lijepo i ugodno s tobom i vjerujem da će biti tako i dalje.“ Najveseliji i najzaljubljeniji par sezone Andrea i Mislav otišli su na panoramski let, a potom na romantičnu večeru na kojoj su razgovarali pravoj svadbi izvan showa te su obilježili mjesec dana braka.

„Morao sam čekati 41 godinu da mi se ovo dogodi i nije mi žao što sam čekao. Želim nadoknaditi onu svadbu od pet, šest ljudi koju smo imali i to nekad brzo“, iskreno je priznao Mislav, a Andrea se složila da ih u budućnosti čeka još jedno vjenčanje: „On je baš moja osoba. Mislavove godine što je čekao nisu puno jer ovako nešto netko nikad ne doživi. Mislim da trebamo biti vrlo sretni i zahvalni što nam se ovo dogodilo.“ Najturbulentniji dan svakako je imao Edin koji je za svoju dragu Sanelu pripremao veliko iznenađenje - prosidbu, no stvari se nisu posložile onako kako je zamislio. „Sanela je za mene posebna osoba, popunila je prazninu u mom životu koja je dugo bila prisutna. Osjećam se da imam nekoga na koga mogu računati. Rekao sam joj u dobru i zlu i to nije bez veze, to je tako“, rekao je Edin koji je na večeru ponio zaručnički prsten, ali Sanelino loše raspoloženje utjecalo je na njegovu odluku.

„Strah me, bilo bi nerealno da me nije strah. Znam da je osoba koja me voli, poštuje i cijeni, koja je tu za mene i koja će napraviti apsolutno sve za mene. To je jedan predivan osjećaj i koliko god da je predivan, ujedno je i zastrašujući jer to nikad u životu nisam imala“, priznala je Sanela koja se za večerom prisjetila svih negativnih komentara ostalih kandidata, što ju je jako pogodilo jer je veliki emotivac. „Nisam došla u show raditi 'show' nego sam se došla prezentirati kao normalna osoba, a ne neka luđakinja ili preljubnica“, izjavila je Sanela pritom misleći na Mislavove komentare, a onda joj se sve nakupilo i jednostavno je počela plakati: „Žao mi je što sam njega povrijedila, nije zaslužio ovo večeras, sve sam mu upropastila…“ Edin je priznao da je pomalo razočaran jer nije tako zamislio njihovu posljednju romantičnu večeru: „Sve je pošlo niz vodu, pošle su njezine suze i to ne možeš kontrolirati. Ova večer definitivno nije trebala ovako završiti, ali ne možeš uvijek dobiti sve što si zamislio, možda je ovo znak da sam trebao usporiti“ – zaključio je Edin, a njegovo veliko pitanje morat će pričekati bolje dane. Hoće li već sutra Edin skupiti snage za novi pokušaj, što će Sanela reći Mislavu kad ga vidi na zajedničkom okupljanju i koje će odluke donijeti parovi – pogledajte u utorak u 21.15 sati na RTL-u!

VIDEO Branko Đurić Đuro: Ljudi misle da se šalim kada im kažem da ne jedem meso