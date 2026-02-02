Naši Portali
OD 1994.

Znate li koja je ovo medalja Hrvatske na europskim natjecanjima? Evo cijelog popisa

Malmo: Hrvatska i Mađarska u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Hina
02.02.2026.
u 06:00

Hrvatska je na europskim smotrama debitirala 1994. u Portugalu osvojivši treće mjesto. Godinu dana ranije Hrvatska je slavila na mediteranskim igrama u Languedoc-Rousillonu i bile su to prve rukometne medalja nakon proglašenja hrvatsse neovisnosti.

Hrvatska rukometna reprezentacije je u povijesti europskih prvenstva osvojila sedam medalja, tri srebra, te četiri bronce, dok je tri puta bila četvrta.

U susretu za broncu odabranici izbornika Zdravka Zovka su u susretu za 3. mjesto pobijedili Dansku sa 24-23, a najbolji igrač u našim redovima bio je Vladimir Jelčić sa šest golova.

Do iduće medalje na europskim smotrama čekali smo do 2008. i EP-a u Norveškoj. Ekipa koju je predvodio Lino Červar je u finalu izgubila od Danske (20-24). Bio je to susret u kojem su Lasse Boesen i Lars Christiansen zabili po sedam golova, a na hrvatskoj strani je najefikasniji bio Petar Metličić s pet golova.

Dvije godine kasnije Hrvatska je na EP-u u 2010. u Austriji ponovo bila druga. Ovoga puta u finalu su Červarovi odabranici izgubili do Francuske sa 21-25. Na francuskoj strani je najefikasniji bio Nikola Karabatić sa sedam obrana, dok je u hrvatskim redovima Vedran Zrnić zabio sedam golova.

Uslijedila je bronca u Srbiji 2012. U malom finalu Hrvatska je pod vodstvom Slavka Goluže slavila protiv Španjolske sa 31-27. Blaženko Lacković i Ivan Čupić s jedne i Daniel Sarmiento s druge strane su zabili po sedam golova.

Hrvatska je broncu osvojila i 2016. u Poljskoj slavivši protiv Norveške sa 31-24. Utakmicu je obilježio Zlatko Horvat s osam golova, a Hrvatsku je vodio Željko Babić.

Posljednju medalju na EP-u prije Herninga, hrvatski rukometaši su osvojili 2020. na prvenstvu organiziranom u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. U finalu smo izgubili od Španjolske 20-22. Na klupi je ponovo bio Lino Červar.

Dodajmo i kako su hrvatski rukometaši tri puta bili četvrti. Susrete za broncu izgubili su 2004 i 2006. od Danske, te 2014. od Španjolske.

Hrvatski plasmani na EP

EP 2026 (Danska/Švedska/Norveška) - 3. mjesto
EP 2024 (Njemačka) - 11. mjesto
EP 2022 (Mađarska/Slovačka) - 8. mjesto
EP 2020 (Austrija/Norveška/Švedska) - 2. mjesto
EP 2018 (Hrvatska) - 5. mjesto
EP 2016 (Poljska) - 3. mjesto
EP 2014 (Danska) - 4. mjesto
EP 2012 (Srbija) - 3. mjesto
EP 2010 (Austrija) - 2. mjesto
EP 2008 (Norveška) - 2. mjesto
EP 2006 (Švicarska) - 4. mjesto
EP 2004 (Slovenija) - 4. mjesto
EP 2002 (Švedska) - 16. mjesto
EP 2000 (Hrvatska) - 6. mjesto
EP 1998 (Italija) - 8. mjesto
EP 1996 (Španjolska) - 5. mjesto
EP 1994 (Portugal)- 3. mjesto
Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

