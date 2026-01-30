Naši Portali
POKRENULA LAVINU KOMENTARA

VIDEO Gledatelji ostali u šoku zbog voditeljice vremenske prognoze: 'Je li to ona nama pokazala haltere?!'

Foto: X screenshot
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
30.01.2026.
u 21:45

Iskusna meteorologinja Elizabeth Rizzini našla se u središtu pozornosti nakon što je tijekom emisije uživo na BBC-ju otkrila detalj koji je potaknuo lavinu komentara na društvenim mrežama

Gledatelji koji su ovih dana pratili 'BBC News at Six', jednu od najgledanijih informativnih emisija u Velikoj Britaniji, ostali su zatečeni, ali ne zbog najave lošeg vremena. U centru pažnje našla se 49-godišnja meteorologinja Elizabeth "Lizzie" Rizzini. Pojavila se u kratkoj, uskoj traper haljini, a pravi je šok uslijedio u trenutku koji je trajao jedva sekundu.

Naime, dok se Rizzini protegnula prema ekranu, haljina joj se podigla i otkrila crni čipkasti rub visoko na nozi. Snimke zaslona odmah su preplavile društvene mreže, prvenstveno platformu X, gdje je započela rasprava. "Je li ona to upravo pokazala haltere na BBC-ju?", glasio je jedan od viralnih komentara, dok su se drugi šalili kako je prizor "definitivno uljepšao tmurnu prognozu".

Ipak, ubrzo su se javili i oni koji su ponudili racionalnije objašnjenje. Mnogi su stali u obranu iskusne voditeljice, tvrdeći da crna traka vjerojatno nije donje rublje, već tehnička oprema. Televizijski voditelji, naime, često oko noge nose remen s odašiljačem za bežični mikrofon, a upravo je to moglo proviriti ispod haljine.

FOTO Pogledajte atmosferu na dodjeli nagrade Rock&Off, najboljeg tuluma u Zagrebu
1/161

Događaj je dobio na težini jer se zbio nedugo nakon što je legendarna Carol Kirkwood najavila odlazak, pa je javnost s posebnim zanimanjem pratila njezine nasljednice. Rizzini, inače poznata po besprijekornom stilu i vezi s BBC-jevim dopisnikom Frankom Gardnerom, tako se neplanirano našla u središtu jedne od najzabavnijih medijskih priča s početka godine.
Ključne riječi
BBC Elizabeth Rizzini voditeljica vremenska prognoza showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
LO
loraxy
22:36 30.01.2026.

Ma da, koji šok? A tu su i čarape, pa haljina i cipele uauu

