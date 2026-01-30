VIDEO Gledatelji ostali u šoku zbog voditeljice vremenske prognoze: 'Je li to ona nama pokazala haltere?!'

Gledatelji koji su ovih dana pratili 'BBC News at Six', jednu od najgledanijih informativnih emisija u Velikoj Britaniji, ostali su zatečeni, ali ne zbog najave lošeg vremena. U centru pažnje našla se 49-godišnja meteorologinja Elizabeth "Lizzie" Rizzini. Pojavila se u kratkoj, uskoj traper haljini, a pravi je šok uslijedio u trenutku koji je trajao jedva sekundu.

Naime, dok se Rizzini protegnula prema ekranu, haljina joj se podigla i otkrila crni čipkasti rub visoko na nozi. Snimke zaslona odmah su preplavile društvene mreže, prvenstveno platformu X, gdje je započela rasprava. "Je li ona to upravo pokazala haltere na BBC-ju?", glasio je jedan od viralnih komentara, dok su se drugi šalili kako je prizor "definitivno uljepšao tmurnu prognozu".

There's definitely life after Carol Kirkwood.



Lizzie Rizzini sparks frenzy over 'racy' outfit on the BBC Six O'clock News🤤🤤🥵🥵🥵#weathergirl#bbcweather #ElizabethRizzini pic.twitter.com/EQjWOzU4uQ — CLUNKY (@IMCLUNKY) January 29, 2026

Ipak, ubrzo su se javili i oni koji su ponudili racionalnije objašnjenje. Mnogi su stali u obranu iskusne voditeljice, tvrdeći da crna traka vjerojatno nije donje rublje, već tehnička oprema. Televizijski voditelji, naime, često oko noge nose remen s odašiljačem za bežični mikrofon, a upravo je to moglo proviriti ispod haljine.

Događaj je dobio na težini jer se zbio nedugo nakon što je legendarna Carol Kirkwood najavila odlazak, pa je javnost s posebnim zanimanjem pratila njezine nasljednice. Rizzini, inače poznata po besprijekornom stilu i vezi s BBC-jevim dopisnikom Frankom Gardnerom, tako se neplanirano našla u središtu jedne od najzabavnijih medijskih priča s početka godine.