DROGA I ALKOHOL

Reperu iz seks snimke s Kim Kardashian preostalo nekoliko mjeseci života

01.02.2026.
Ray J u novom videu na Instagramu objavio je vijest kako je dobio loše liječničke prognoze te da mu je ostalo još nekoliko mjeseci života.

Američki reper Ray J otkrio je da mu je preostalo samo nekoliko mjeseci života nakon što je početkom siječnja hospitaliziran zbog teškog oblika upale pluća. Pjevač hita One Wish obratio se svojim pratiteljima na Instagramu 25. siječnja kako bi podijelio novosti o svom zdravstvenom stanju, nakon što je, kako je rekao, “zamalo umro”. “Bio sam u bolnici. Srce mi trenutačno radi samo 25 posto, ali dokle god ostanem fokusiran i na pravom putu, sve će biti u redu”, rekao je. “Zahvaljujem svima na molitvama.” Iako je kasnije u videu priznao da njegovo zdravlje još uvijek nije u potpunosti stabilizirano, izrazio je zahvalnost svim ljudima koji su uz njega u ovom teškom periodu. “Hvala mojoj mami, sestri Brandy, tati i svima koji mi pomažu da ovo prebrodim”, dodao je.

U posebnom Instagram livestreamu, koji je kasnije ponovno podijeljen na X-u, Ray J je otkrio više detalja o svom trenutačnom zdravstvenom stanju. Liječnici su mu rekli da mu preostalo vrijeme života nije dugo. “2027. godina je za mene definitivno kraj”, rekao je, a potom dodao: “Uništio sam si srce na desnoj strani, ovdje. Crno je. Kao da je gotovo.”

Pjevač je dalje objasnio da je svojim ponašanjem doveo do ozbiljnih posljedica za zdravlje. “Zeznuo sam se. Znate zašto? Jer sam mislio da imam veću ‘izdržljivost’. Mislio sam da mogu podnijeti sav alkohol. Da mogu podnijeti sve droge. Mislio sam da sam nepobjediv, ali nisam mogao. Sve sam uništio i to mi je skratilo vrijeme ovdje.” Ray J je priznao da je tijekom svog najgoreg razdoblja konzumirao “četiri ili pet boca alkohola dnevno” i uzimao “10 tableta Adderalla” odjednom. “Mislim si: ‘Ništa mi se ne događa? Ma koga briga. Ja sam neuništiv.’ Šala je na moj račun. Pazite na sebe, ljudi”, poručio je. Ray J se proslavio početkom 2000-tih godina hitovima u R&B žanru, kao i nastupima u reality showovima Love & Hip Hop: Hollywood i For the Love of Ray J. Kasnije se našao u središtu kontroverzi zbog objave seks-snimke s tadašnjom djevojkom Kim Kardashian 2007. godine. Nekoliko mjeseci prije hospitalizacije, Kim Kardashian i njezina majka Kris Jenner podnijele su tužbu za klevetu protiv Ray J-a u listopadu 2025. godine, nakon što je u livestreamu sugerirao da su one bile uključene u ilegalne aktivnosti te da im prijeti savezna optužnica.

ray j Kim Kardashian showbiz

