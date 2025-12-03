Naši Portali
MASTERCHEF

Geometrija na tanjuru izbacila kandidate iz takta: 'Jesmo li mi došli u školu?'

Foto: Nova TV
VL
Autor
Vecernji.hr
03.12.2025.
u 23:25

U manjoj kutiji kandidati su otkrili i geometrijske oblike, a pod crnim misterioznim zvonom skrivala se francuska salata, što je potvrdilo smjer izazova

Ulazak u novi ciklus MasterChefa donio je jedan od najneobičnijih izazova dosad. Nakon što je kuhinju napustio Jurica Jurašković, preostalih devet kandidata suočilo se s prvim izazovom tjedna „pomaknute“ gastronomije, a već je sama kutija iznenađenja izazvala podijeljene dojmove. U njoj su bili sastojci tipični za francusku salatu, uz dodatke poput gelan gume, maltoseca i pro espume. „Povrće, jaja, sok od jabuke... gdje je tu glavno“, komentirao je Krunoslav dok su pokušavali dokučiti što se od njih traži.

U manjoj kutiji kandidati su otkrili i geometrijske oblike, a pod crnim misterioznim zvonom skrivala se francuska salata, što je potvrdilo smjer izazova. Chef Stjepan ubrzo je razjasnio zadatak i otkrio da se od njih traži dekonstrukcija francuske salate poslužena u najmanje tri različita geometrijska tijela. Okus mora ostati vjeran originalu, a vizual i teksture trebaju prikazati kreativnu pomaknutost koju žiri želi vidjeti u ovom ciklusu. „Geometrijska tijela? Jesmo li mi došli u školu“, našalio se Krunoslav dok je promatrao oblike ispred sebe.

Renata je izazov dočekala s oduševljenjem. „Napokon imam priliku raditi s nekim stvarima koje još nisam probala“, rekla je dok je pripremala elemente svog tanjura. Egon je priznao da su ga prahovi potpuno zbunili. „Prvi put imam osjećaj da nemam pojma odakle krenuti“, komentirao je, dok je Mark otvoreno rekao da u kuhanje ulazi bez jasnog plana. 

Kako je vrijeme odmicalo, napetost je u kuhinji rasla iz minute u minutu. Kandidati su pokušavali kombinirati okuse i teksture, balansirati kocke, valjke i kugle te uskladiti sve elemente s okusom klasične francuske salate. Selma je radila gel od jabuke kako bi povezala grašak, Barbara je pokušavala spasiti komponente koje se nisu stigle dovoljno stisnuti, a Renata je bila oduševljena svojom prvom majonezom. „Sve me sluša, boja i tekstura su savršeni.“ Neki su se suočili s potpunim kreativnim kaosom. „Kad sam stavio tanjur na stol, samo sam se nasmijao. Mislim da je ovo najgore što sam napravio“, priznao je Mark, a Egon je osjećao pritisak kao nikad dosad. „Pod većim sam stresom nego u stres testovima.“

Nakon isteka vremena žiri je zaključio da je ovo jedno od najzahtjevnijih kuhanja koje su kandidati dosad imali. „Vidimo da neki nisu imali jasnu viziju završnog tanjura, a kod dekonstrukcije je to ključno“, poručio je chef Stjepan, naglašavajući da vizual bez dobro pogođenog okusa ne može biti dovoljan. Tko će uspjeti uvjeriti žiri da upravo njegov tanjur zaslužuje status izazivača za platinastu karticu, gledatelji će doznati u sljedećoj epizodi kada slijedi kušanje i odluka o tome tko ulazi u borbu za najvrjedniji oblik imuniteta u MasterChefu.

Ključne riječi
Nova TV masterchef showbiz

