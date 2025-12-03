Naši Portali
NASTAVAK PROBLEMA

Poznata TV voditeljica oštro kažnjena zbog nesreće u kojoj je slomila vrat vozaču skutera

Foto: Profimedia
VL
Autor
Vecernji.hr
03.12.2025.
u 21:00

Nekadašnja zvijezda emisije "This Morning", Holly Willoughby, priznala je krivnju za neopreznu vožnju nakon incidenta u Londonu

Poznata britanska TV voditeljica Holly Willoughby kažnjena je novčanom kaznom od 2700 eura i sa šest kaznenih bodova nakon što je 28. kolovoza ove godine svojim Mini Cooperom oborila vozača skutera i slomila mu vrat, prenosi Daily Mail. Bivša zvijezda emisije "This Morning" priznala je krivnju za neopreznu vožnju putem pošte te se nije pojavila na sudu. Slučaj se vodio pod njezinim vjenčanim prezimenom Baldwin, a sud je zaključio da snosi značajan stupanj krivnje.

Nesreća se dogodila u londonskoj četvrti Barnes, kada je Willoughby skrenula desno bez pokazivača smjera dok ju je pretjecao vozač na skuteru Piaggio. Vozač nije mogao izbjeći sudar te je udario u prednji dio njenog automobila i pao na cestu. U izjavi pročitanoj na sudu, žrtva je navela: - Vozio sam brzinom od oko 32 km/h. Dok sam bio u ravnini s crnim Mini Cooperom, vozačica je skrenula desno bez signala, zbog čega sam pao - prepričao je događaj.

Otkriveni šokantni detalji plana otmice slavne voditeljice, ona se prvi put oglasila nakon što je uhićen razbojnik
1/6

Vozač je zadobio prijelom C7 kralješka i slomljen nožni prst. Iako je tužiteljstvo tražilo najstrožu kvalifikaciju djela, sud je prihvatio argumente obrane o blažem prekršaju. Sudac David Charnley je prilikom presude istaknuo: - Nije bilo korištenja pokazivača smjera, a retrovizori ili nisu provjereni ili vozačica nije vidjela motociklista koji je prolazio - objasnio je svoju odluku. Odvjetnica Aisling Byrnes naglasila je da se Willoughby izuzetno kaje te da je odmah nakon sudara pomogla unesrećenom, ponudivši mu vodu i mobitel. - Priznala je odgovornost na mjestu događaja i čekala hitne službe - dodala je odvjetnica.

Ovaj incident posljednji je u nizu nevolja za TV zvijezdu. Godine 2023. napustila je "This Morning" zbog prijetnji otmicom, a distancirala se i od kolege Phillipa Schofielda zbog njegove afere. Početkom 2025. Netflix joj je otkazao show "Celebrity Bear Hunt", a ubrzo je obustavljena i emisija "Dancing on Ice". Unatoč svemu, Holly Willoughby i dalje je iznimno popularna u Velikoj Britaniji te se, prema pisanju britanskih medija, smatra glavnim favoritom za preuzimanje voditeljske palice u showu "Strictly Come Dancing" sljedeće godine.
Ključne riječi
showbiz Kazna Velika Britanija nesreća voditeljica holly willoughby

