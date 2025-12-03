VIDEO Nova Miss Universe o glasinama o namještanju: 'Zaslužila sam krunu, ovdje sam zbog Boga'

Pobjeda meksičke predstavnice Fátime Bosch na nedavno održanom izboru za Miss Universe u Tajlandu donijela je lavinu kontroverzi. Odmah nakon krunidbe suočila se s optužbama o namještanju i glasinama da će se odreći titule. Dodatnu buru podigao je bivši sudac Omar Harfouch, izjavivši da je pobjeda "lažna" zbog navodnih poslovnih veza između vlasnika organizacije, Raúla Roche, i oca nove misice.

U intervjuu za emisiju Nightline, čiji je isječak prikazan na Good Morning America, 27-godišnja Meksikanka oštro je demantirala napise. Na pitanje hoće li se odreći krune, odgovorila je: - Naravno da ne. Nikada se neću odreći ove krune. Nisam ovdje zbog slave, modelinga ili traženja muža. Ovdje sam jer je Bog stavio svrhu u moje srce. Imam misiju i to ću činiti, služiti drugima i pomagati - tvrdi Bosch.

Bosch je odlučno odbacila i tvrdnje da pobjedu nije zaslužila. - Uložila sam isti napor kao i sve ostale sudionice. Zaslužila sam to - izjavila je, referirajući se i na optužbe o ocu. - Oni stvaraju ovu kampanju mržnje. Moj otac nema nikakve veze s organizacijom i to je ludo. Kako bi kupio krunu? Možda u Walmartu možete kupiti krunu, da. Ali ne u Miss Universeu, sigurno - poručila je.

Tko je nova Miss Universe? Meksikanka se borila s ADHD-om, vršnjačkim nasiljem, a i javnim poniženjem na izboru

Iako je priznala da se bojala posljedica svog javnog istupa tijekom natjecanja, naglasila je da joj je dostojanstvo važnije od bilo koje nagrade. Svoju pobjedu vidi kao poruku snage i otpora. - Nasilje nikada neće prevladati protiv žene koja zna svoju vrijednost. Moj glas neće biti ušutkan. Kada žena stoji čvrsto pred mržnjom, ona otvara put tisućama drugih - zaključila je Bosch.