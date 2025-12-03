Naši Portali
ODLUČAN ODGOVOR

VIDEO Nova Miss Universe o glasinama o namještanju: 'Zaslužila sam krunu, ovdje sam zbog Boga'

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
03.12.2025.
u 22:00

Novookrunjena Miss Universe 2025., Meksikanka Fátima Bosch, našla se u središtu skandala nakon optužbi o namještanju natjecanja

Pobjeda meksičke predstavnice Fátime Bosch na nedavno održanom izboru za Miss Universe u Tajlandu donijela je lavinu kontroverzi. Odmah nakon krunidbe suočila se s optužbama o namještanju i glasinama da će se odreći titule. Dodatnu buru podigao je bivši sudac Omar Harfouch, izjavivši da je pobjeda "lažna" zbog navodnih poslovnih veza između vlasnika organizacije, Raúla Roche, i oca nove misice.

U intervjuu za emisiju Nightline, čiji je isječak prikazan na Good Morning America, 27-godišnja Meksikanka oštro je demantirala napise. Na pitanje hoće li se odreći krune, odgovorila je: - Naravno da ne. Nikada se neću odreći ove krune. Nisam ovdje zbog slave, modelinga ili traženja muža. Ovdje sam jer je Bog stavio svrhu u moje srce. Imam misiju i to ću činiti, služiti drugima i pomagati - tvrdi Bosch.

Bosch je odlučno odbacila i tvrdnje da pobjedu nije zaslužila. - Uložila sam isti napor kao i sve ostale sudionice. Zaslužila sam to - izjavila je, referirajući se i na optužbe o ocu. - Oni stvaraju ovu kampanju mržnje. Moj otac nema nikakve veze s organizacijom i to je ludo. Kako bi kupio krunu? Možda u Walmartu možete kupiti krunu, da. Ali ne u Miss Universeu, sigurno - poručila je.

Tko je nova Miss Universe? Meksikanka se borila s ADHD-om, vršnjačkim nasiljem, a i javnim poniženjem na izboru
74th Miss Universe pageant in Bangkok
1/15

Iako je priznala da se bojala posljedica svog javnog istupa tijekom natjecanja, naglasila je da joj je dostojanstvo važnije od bilo koje nagrade. Svoju pobjedu vidi kao poruku snage i otpora. - Nasilje nikada neće prevladati protiv žene koja zna svoju vrijednost. Moj glas neće biti ušutkan. Kada žena stoji čvrsto pred mržnjom, ona otvara put tisućama drugih - zaključila je Bosch.
showbiz Meksiko Miss Universe

