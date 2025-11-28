FOTO Nives Celzijus u zavodljivoj pozi pokazala novu tetovažu: 'Ove zime intenzivno furam minjake!'

Svestrana influencerica i pjevačica Nives Celzijus posljednjih dana privlači pažnju novom, petom tetovažom na svojem tijelu. Tetoviranje na provokativnim mjestima Nives nije strano, a ovaj put se odlučila na gornjem dijelu bedra staviti veliki cvjetni motiv. Najnovijim umjetničkim djelom Celzijus se pohvalila na svom Instagram profilu, gdje je objavila galeriju fotografija uz opis: "Predstavljam vam moj novo-stari odred za ljepotu! Kao i novu tetovažicu radi koje ću ove zime intenzivno furat minjake!"

Na fotografijama Nives izazovno pozira ispred ogledala, a kratka haljina otkriva tintom prekriveno bedro. Kao i uvijek, u komentarima su je dočekali komplimenti: "Mamitaaaaaa, što je ovoooooo????? Waoooooooo", "Seksi", "Zgodna", "Lijepu tetovažu imaš, sviđa mi se", samo su neki od brojnih pohvala na račun novog detalja na tijelu Nives Celzijus.

Podsjetimo, Nives je prije nekoliko dana podijelila proces nastanka tetovaže s vojskom svojih obožavatelja. Na videu objavljenom iz jednog zagrebačkog tattoo studija pratitelje je provela kroz cijelu avanturu, od samog dogovora s tattoo majstorom, preko skiciranja željenog motiva, pa sve do bolnog, ali očito uzbudljivog procesa tetoviranja.

Odjevena u kratku, lepršavu haljinu s uzorkom, koja je strateški otkrivala točno onoliko koliko je potrebno da zagolica maštu, Nives je hrabro podnosila ubode igle, povremeno praveći grimase koje su pokazivale da proces nije bezbolan, ali da je krajnji rezultat vrijedan svake nelagode. Na kraju snimke, s velikim osmijehom i ponosom, pokazala je završeno djelo – prekrasan i delikatan cvjetni motiv koji se elegantno obavija oko njezine noge, dodatno naglašavajući njezine poznate obline.

U svom prepoznatljivom duhovitom i šarmantnom stilu, Nives je popratila objavu opisom koji je dodatno oduševio njezine fanove i pokazao njezin smisao za humor. "Kao što ste primijetili, obožavam biljke… ali mi uspijeva uzgojiti ih jedino na sebi! Kako vam se sviđa novi tattoo???" napisala je i, očekivano, izazvala pravu lavinu reakcija. Obožavatelji i prijatelji nisu štedjeli na komplimentima. "Kraljice, ti blistaš", "Predivno izgleda", "Jako", samo su neke od poruka podrške. Jedan od komentara koji se posebno istaknuo i nasmijao mnoge bio je iskreni upit jedne obožavateljice: "Zašto nemaš celulit?!" Tako je na najbolji mogući način pohvalila njezinu zavidnu figuru i besprijekoran izgled.

Ipak, najpoznatija i najviše komentirana tetovaža na tijelu Nives Celzijus svakako je ona posvećena njenu bivšem suprugu, nogometašu Dini Drpiću. Još 2010. godine, dok je njihov brak bio u punom cvatu, Nives je na donjem dijelu trbuha, tik iznad intimne zone, dala istetovirati natpis na španjolskom jeziku "Propiedad de Dino", što u prijevodu znači "Dinino vlasništvo". Ovu je tetovažu ponosno pokazala na promociji dopunjenog izdanja svoje knjige "Gola istina" u Zagrebu, a fotografije tog događaja i danas se pamte. Iako se par razveo 2014. godine, Nives nikada nije uklonila ovaj trajni podsjetnik na njihovu ljubav. Ostali su u odličnim odnosima zbog svoje djece, sina Leonea i kćeri Taishe, a tetovaža je ostala kao svjedok jednog važnog životnog razdoblja.