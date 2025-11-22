Nives Celzijus raspametila fanove novom tetovažom na intimnom mjestu, snimka otkrila sve

Glazbenica Nives Celzijus (43) ponovno je dokazala zašto nosi titulu jedne od najintrigantnijih i najpraćenijih osoba na hrvatskoj javnoj sceni. Svojom najnovijom objavom na Instagramu doslovno je zapalila društvene mreže, podijelivši s vojskom svojih obožavatelja intiman proces nastanka nove tetovaže na vrlo provokativnom mjestu, gornjem dijelu bedra. Uvijek spremna na interakciju sa svojim pratiteljima, Nives je još jednom pokazala da se ne boji biti otvorena i svoja, što publika očito obožava.

Na videu objavljenom iz jednog zagrebačkog tattoo studija, Nives je bez imalo zadrške pokazala kako nastaje njezino novo umjetničko djelo na koži.

Pratitelje je provela kroz čitavu avanturu – od samog dogovora s tattoo majstorom, preko skiciranja željenog motiva, pa sve do bolnog, ali očito uzbudljivog procesa tetoviranja. Odjevena u kratku, lepršavu haljinu s uzorkom, koja je strateški otkrivala točno onoliko koliko je potrebno da zagolica maštu, Nives je hrabro podnosila ubode igle, povremeno praveći grimase koje su pokazivale da proces nije bezbolan, ali da je krajnji rezultat vrijedan svake nelagode. Na kraju snimke, s velikim osmijehom i ponosom, pokazala je završeno djelo – prekrasan i delikatan cvjetni motiv koji se elegantno obavija oko njezine noge, dodatno naglašavajući njezine poznate obline.

U svom prepoznatljivom duhovitom i šarmantnom stilu, Nives je popratila objavu opisom koji je dodatno oduševio njezine fanove i pokazao njezin smisao za humor. "Kao što ste primijetili, obožavam biljke… ali mi uspijeva uzgojiti ih jedino na sebi! Kako vam se sviđa novi tattoo???", napisala je i, očekivano, izazvala pravu lavinu reakcija. Obožavatelji i prijatelji nisu štedjeli na komplimentima. "Kraljice, ti blistaš", "Predivno izgleda", "Jako", samo su neke od poruka podrške. Jedan od komentara koji se posebno istaknuo i nasmijao mnoge bio je iskreni upit jedne obožavateljice: "Zašto nemaš celulit?!", čime je na najbolji mogući način pohvalila njezinu zavidnu figuru i besprijekoran izgled.

Ipak, najpoznatija i najviše komentirana tetovaža na tijelu Nives Celzijus svakako je ona posvećena njenom bivšem suprugu, nogometašu Dini Drpiću. Još 2010. godine, dok je njihov brak bio u punom cvatu, Nives je na donjem dijelu trbuha, tik iznad intimne zone, dala istetovirati natpis na španjolskom jeziku "Propiedad de Dino", što u prijevodu znači "Dinino vlasništvo". Ovu je tetovažu ponosno pokazala na promociji dopunjenog izdanja svoje knjige "Gola istina" u Zagrebu, a fotografije tog događaja i danas se pamte. Iako se par razveo 2014. godine, Nives nikada nije uklonila ovaj trajni podsjetnik na njihovu ljubav. Ostali su u odličnim odnosima zbog svoje djece, sina Leonea i kćeri Taishe, a tetovaža je ostala kao svjedok jednog važnog životnog razdoblja.

Uz dvije maslinove grančice i poznati natpis posvećen bivšem suprugu, Nives na tijelu ima još jednu tetovažu. Riječ je o motivu cvijeta koji se nalazi na njenoj stražnjici. Taj je ukras dugo bio skriven od očiju javnosti, a otkrila ga je, kako je sama rekla, "slučajno" tijekom jednog od videa vježbanja koje je objavljivala na društvenim mrežama.