FOTO Nives Celzijus u društvu jednog od najpoželjnijih vatrenih! Njihov odnos seže daleko u prošlost

Svestrana influencerica Nives Celzijus danas je na svom Instagram storyju podijelila fotografiju na njoj pozira s hrvatskim nogometnim reprezentativcem Marcom Pašalićem i njegovim roditeljima. Uz fotografiju na kojoj svi sjede u ležernim izdanjima, Nives je kratko napisala: - Moji Pašalići - uz emotikon srca, jasno pokazavši bliskost s obitelji Pašalić. Tom prilikom Marco je nosio trenirku hrvatske reprezentacije, a Nives bež vestu i crnu odjevnu kombinaciju.

Veza između Nives i obitelji Pašalić nije od jučer. Naime, prije nekoliko godina objavila je stare fotografije na kojima su njezina sestra Matea i maleni Marco, pitajući pratitelje prepoznaju li ga. Mnogi su tada nagađali, no tek je jedna osoba pogodila da je riječ o Pašaliću, čime je Nives otkrila da njihovo prijateljstvo seže daleko u prošlost.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Također, na prošlogodišnjem CMC festivalu u Vodicama Nives je govorila o Marcu kao nogometašu kojeg će posebno pratiti u obiteljskom domu na EURO-u u Njemačkoj. - To su sad već došle ove generacije koje su stvarno premlade, ali evo Taishi su recimo zgodni Gvardiol, voli Marca Pašalića, njega znamo još otkad je bio mali, njegovu obitelj i mamu i tatu i sve, tako da on nam je drag - zaključila je autorica pjesme 'Pila', za koju potpisuje glazbu i tekst.

Inače, iza nasmiješenih lica krije se teška životna borba Pašalićeve obitelji. Njegov otac, bivši vozač tramvaja, 2021. je pretrpio težak srčani udar i jedva preživio, što je ostavilo traumu na obitelj. Majka, prodavačica, godinama se bori s problemima s leđima nakon neuspješne operacije kralježnice. Te nedaće postale su glavni motiv mladom nogometašu da uspije.

Marco je istaknuo kako mu je cilj dogurati još dalje da oni ne moraju više raditi. - Pružili su mi toliko ljubavi i podrške da je vrijeme da im tako vratim - izjavio je bivši nogometaš Rijeke koji se vratio na radar izbornika Zlatka Dalića igrajući za Orlando City u američkoj profesionalnoj nogometnoj ligi. Njegov povratak u domovinu 2023. godine, kada je zaigrao za Rijeku i potom debitirao za Vatrene, priča je o ostvarenju snova koji nisu samo sportski, već duboko obiteljski, što i ova fotografija s Nives potvrđuje.