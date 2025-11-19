Pobjednik 'Života na vagi' više ovako ne izgleda, a sada je objavio nove fotografije sa suprugom: Uvijek i u dobru, a i zlu!

Josip Čapo, simpatični Slavonac i pobjednik šeste sezone popularnog showa "Život na vagi", još jednom je uspio dirnuti srca svojih brojnih pratitelja na društvenim mrežama. Iako su od njegove nevjerojatne transformacije prošle već tri godine, Josip ne prestaje oduševljavati svojim izgledom, ali i predanošću obiteljskim vrijednostima. Njegova najnovija objava na Instagramu, posvećena supruzi Ines, postala je pravi mali internetski hit, podsjetivši sve zašto je upravo on postao jedan od omiljenih televizijskih heroja u Hrvatskoj. Čapo je podijelio dvije fotografije koje odišu ljubavlju i zajedništvom, a uz njih je napisao kratku, ali iznimno snažnu poruku koja sažima bit njihove veze: "Uvijek i u dobru, a i zlu!".

Na prvoj fotografiji, par pozira u ležernom večernjem izdanju. Snimljena na otvorenom, pod noćnim svjetlima, fotografija prikazuje Josipa i Ines spremne za izlazak ili u povratku iz njega. Oboje su odjeveni u traperice, a njihov stil odaje opuštenost i samopouzdanje. Ines izgleda sjajno u modernoj kožnoj jakni, dok je kariranu košulju ležerno svezala oko struka, dodajući svom izgledu dašak urbanog šika. Josip, u tamnoj polo majici koja ističe njegovu sada vitku i mišićavu figuru, s osmijehom maše prema kameri. Njegov izraz lica govori više od tisuću riječi – to je izraz zadovoljstva, sreće i mira čovjeka koji je pobijedio svoje najveće demone. Gotovo je nevjerojatno pomisliti da je taj isti muškarac nekada težio preko 170 kilograma. Danas stoji uspravno, ponosno uz svoju suprugu, kao živi dokaz da je sve moguće.

Druga fotografija donosi potpuno drugačiju, intimniju atmosferu. Riječ je o selfiju, vjerojatno snimljenom na nekom koncertu ili događanju, sudeći po karakterističnom zelenom osvjetljenju i publici koja se nazire u pozadini. Ovdje su njihovi osmijesi još širi, a lica ozarena čistom, nepatvorenom srećom. Taj trenutak zajedničke zabave i veselja savršeno nadopunjuje poruku koju je Josip poslao. Dok prva fotografija prikazuje njihovu stabilnost i svakodnevnu povezanost, druga slavi one posebne, radosne trenutke koje dijele, trenutke koji su nagrada za sve teške bitke koje su zajedno prošli. Upravo je ta poruka, "Uvijek i u dobru, a i zlu!", odjeknula najsnažnije među njegovim pratiteljima. To nisu samo riječi; to je sažetak njihove životne priče.

A ta priča je uistinu filmska. Kada se Josip Čapo u jesen 2022. godine pojavio na malim ekranima, Hrvatska je upoznala skromnog oca troje djece iz Feričanaca, radnika u tvrtki NEXE i vinogradara, čija je vaga pokazivala zastrašujućih 172 kilograma. No, iza te brojke krila se puno dublja i bolnija priča. Josip je otkrio da se u ranim dvadesetima suočio s dijagnozom koja ledi krv u žilama – leukemijom. Nakon samo jednog ciklusa kemoterapije, donio je hrabru i riskantnu odluku da se okrene alternativnoj medicini, unatoč crnim prognozama liječnika koji su mu davali tek nekoliko dana života. Njegova borba za život bila je iscrpljujuća, a strah koji je osjećao kanalizirao je kroz hranu, vjerujući da tako jača imunitet. To je bio početak njegove borbe s kilogramima, koja je trajala godinama. Kao da to nije bilo dovoljno, sudbina mu je na put stavila i tešku prometnu nesreću te nesreću s traktorom. Činilo se kao da su se sve nedaće svijeta sručile na njegova leđa.

Kroz sve te oluje, uz njega je čvrsto stajala njegova supruga Ines. Ona je bila njegov stup, njegova tiha snaga i najveća podrška. Upravo je ona bila jedan od glavnih motiva za prijavu u "Život na vagi". Želio je ponovno biti zdrav za nju i za njihovu djecu, biti suprug i otac pun energije, a ne onaj kojeg kilogrami sputavaju u svakodnevnom životu. Njegova posvećenost cilju bila je nevjerojatna. Iz tjedna u tjedan, gledatelji su pratili njegovu čudesnu transformaciju. U finalu je sve ostavio bez daha – vaga je pokazala 93,7 kilograma. Izgubio je nevjerojatnih 78,3 kilograma i odnio pobjedu te novčanu nagradu od 150.000 kuna.

Međutim, prava pobjeda za Josipa Čapu nije se dogodila te finalne večeri, već se događa svakog dana nakon nje. Sada, u studenom 2025., Josip je dokaz da transformacija iz showa ne mora biti privremena. Uspješno je održao svoju kilažu i, štoviše, posvetio se izgradnji mišićne mase kroz redovite treninge i uravnoteženu prehranu. Njegov životni stil postao je trajna inspiracija. Nedavno, u listopadu, posjetio je kandidate nove sezone "Života na vagi" uoči njihovog finala kako bi im pružio podršku i motivaciju. Podijelio je s njima svoje iskustvo, naglasivši ključnu stvar koju je i sam živio: "Najvažnija je podrška kod kuće. Kada izađete iz showa, počinje prava borba, a bez podrške obitelji, sve je puno teže." Njegove riječi imale su posebnu težinu jer su dolazile od čovjeka koji je živio tu istinu.