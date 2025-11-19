Skandal pred finale: Sudac na Miss Universe se povukao zbog sumnji u namještanje

Na Tajlandu je u tijeku završnica ovogodišnjeg 74. izdanje izbora za Miss Universe, a čini se kako ni ovo izdanje ne može biti bez skandala. Naime, pojavila se informacija kako je jedan od sudaca ovogodišnjeg izbora, skladatelj Omar Harfouch iznenada odustao samo tri dana prije finalne večeri koja je na rasporedu u Bangkoku 21. studenoga. Kako je naveo na svojem Instagramu, izrazio je svoju "duboku zbunjenost i zabrinutost" nakon što je doznao da je navodno formirana "impromptu" komisija kako bi se odabralo 30 finalistica među 136 zemalja sudionica.

Harfouch je tvrdio da je za komisiju za odabir saznao putem društvenih mreža. Također je ustvrdio da nijedan od "pravih" osam sudaca nije bio prisutan kada se grupa sastala. "Rezultati tog odabira trenutačno se drže u tajnosti", poručio je putem društvenih mreža, dok je u drugoj objavi tvrdio kako je neslužbeni žiri "sastavljen od osoba s ozbiljnim potencijalnim sukobom interesa zbog osobnih veza s nekim od natjecateljica Miss Universe, uključujući i osobu odgovornu za brojanje glasova i upravljanje rezultatima, što predstavlja dodatni sukob interesa".

Naveo je kako se požalio dužnosnicima Miss Universe zbog svog „neodobravanja ove preliminarne selekcije”, te tvrdi kako je reakcija organizacije bila brza objava popisa imena povezanih s odabirom na njihovoj Instagram stranici, premda u objavi "nije navedeno koje su uloge te osobe imale". U pitanju je bila objava selekcijskog odbora uz opis "Upoznajte inspirativne članove Beyond the Crown selekcijskog odbora za 74. izbor za Miss Universe", što je prema riječima Harfoucha stvorilo još veću zbrku.

"Nakon neugodnog razgovora s direktorom Miss Universe Raulom Rochom o nedostatku transparentnosti u procesu glasovanja, odlučio sam dati ostavku na mjesto suca i odbiti biti dio ove farse", napisao je Harfouch, dodavši kako je i skladao glazbu za ovaj događaj, no neće ju izvesti.

Nedugo poslije ovih optužbi, oglasila se direkcija Miss Universe, poručivši kako Harfouchovi navodi nisu točni.

"Organizacija Miss Universe izričito pojašnjava da nije stvoren nikakav improvizirani žiri, da nijedna vanjska grupa nije ovlaštena ocjenjivati natjecateljice ili birati finalistice i da sve procjene natjecanja i dalje slijede utvrđene, transparentne i nadzirane MUO protokole", napisali su u službenom priopćenju, dodavši kako s poštovanjem prihvaćaju Harfouchovo povlačenje iz žirija. Isto tako, skladatelju su zabranili "korištenje, prikazivanje, referenciranje ili povezivanje s bilo kojim zaštitnim znakom Miss Universe, logotipom, titulom ili registriranim sadržajem, u bilo kojem formatu, mediju ili komunikaciji, bilo digitalnoj, pisanoj ili verbalnoj".

"Organizacija Miss Universe potiče javnost, medije i obožavatelje diljem svijeta da se oslanjaju isključivo na provjerene MUO informacije i da nastave podržavati natjecateljice čije vodstvo, angažman i posvećenost odražavaju prave vrijednosti Miss Universe", zaključili su svoje priopćenje.

U žiriju su tako ostali brazilski umjetnik Romero Britto, kubanski novinar Ismael Cala, venecuelanska manekenka Sharon Fonseca, filipinski umirovljeni pjevač Louie Heredia, Miss Universe 2020. Meksikanka Andrea Meza, indijska sportašica Saina Nehwal i glumica i Miss Tajlanda iz 1998. Dr. Chalida Thaochalee. Međutim, i ovaj sastav žirija već je izazvao mnoge komentare korisnika društvenih mreža, koji sumnjaju kako bi četiri člana žirija mogla biti naklonjenija predstavnicama latinskih zemalja.

Dodajmo da je jučer tijekom dana održana revija Nacionalnih kostima. Naša predstavnica Laura Gnjatović sa svojom kreacijom istaknula je važnu poruku o očuvanju Jadranskog mora, a za kostim je zadužen bio Juraj Zigman.