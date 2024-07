FOTO Nakon prekida s 'Gospodinom Savršenim' Stankica uživa na brodu i plovi Jadranom

Kandidatkinja posljednje sezone showa "Gospodin Savršeni" te ujedno i pobjednica Stankica Stojanović tada je osvojila simpatije i srce Splićanina Tonija Šćulca. Par je dvije godine bio zajedno, a kada su prekinuli ta je vijest u javnosti odjeknula kao bomba. Stankica i Toni ipak se nisu razišli u prijateljskim i dobrim odnosima. Kako bilo, taj je prekid i veza iz atraktivne Banjolučanke pa je tako objavila i fotografije kako uživa u Jadranskom moru. Objavila je niz fotografija na društvenoj mreži Instagram te je istaknula svoju vitku i zavidnu figuru.

Podsjetimo, u studenom prošle godine Toni Šćulac je ekskluzivno za Večernji list progovorio o prekidu dvogodišnje veze sa sedam godina starijom Stankicom Stojanović. - Jedine detalje koje želim reći vezano za prekid sa Stankicom jest da je istina da smo prekinuli našu vezu i da nismo više zajedno. O toj ženi mislim sve najbolje i nema nikakve zle krvi između nas. Svjestan sam toga da smo bili javni par zato što smo se upoznali u reality showu 'Gospodin Savršeni'. Isto tako sam svjestan dok smo bili zajedno da smo dijelili detalje i lijepe trenutke iz privatnog života s javnosti. No svjestan sam i toga da sam rekao nakon što završim s realityjem da me ne zanima svijet showbiznisa i da ne planiram dalje dijeliti svoju privatnost. Ja sam jedan običan momak i profesor na fakultetu koji je vidio svijet showbiznisa i bilo mi je to sve zanimljivo, ali mene to osobno više ne privlači. Ne želim iznositi detalje prekida kada smo i zašto okončali našu vezu. Odlučio sam i to da svoj ljubavni život više ne planiram dijeliti s javnosti – kazao je Šćulac.

Odgovorio je i na škakljivo novinarsko pitanje: - Znači li to da želi pronaći Splićanku i je li naučio iz odnosa sa Stankicom da mu ne odgovara veza na daljinu. - U teoriji bih volio pronaći neku Splićanku i da živimo zajedno. Ali, ipak, da nema smisla ograničavat se zato što ljubav ne bira. Na primjer, sutra se mogu zaljubiti u djevojku koja živi vrata do mene, a mogu i u onu koja živi na drugom kraju svijeta. Mislim da daljina ne bi trebala biti prepreka i ako se zaljubim u neku djevojku koja živi daleko od mene da neću zbog toga reći: „Eh, ništa od toga“. Malo sam se bio i šalio kada sam dobio ponudu za to radno mjesto u Latviji pa sam rekao: „Ako bi uz to došla i jedna Latvijka i ako bi se zaljubio, možda bih je i prihvatio“. Kada bi se tako nešto dogodilo da mogu kao i sada putovati i raditi što volim i da još uz to dođe i ljubav, zašto ne – iskreno je rekao simpatični Splićanin koji je odlučio kako s Banjolučankom ne može ostati u prijateljskim odnosima.

- Ja osobno ne vjerujem u muško ženska prijateljstva. Po svojem iskustvu i iskustvu mojih bliskih ljudi sam naučio da ako se muškarac i žena puno zbliže da na kraju to dovede do emocija, barem s jedne strane. Takav odnos na duge staze nije održiv. Mislim da takva prijateljstva dovedu do veze ili do toga da nije prijateljstvo. Ponavljam, između Stankice i mene nema zle krvi, ali naravno da ne mogu biti najbolji prijatelj s nekim s kim sam bio u vezi – objasnio je Savršeni.

