FOTO Slavna glumica ovim potezom potaknula glasine o razvodu! Fanovi uočili detalj koji budi sumnju

Slavna 44-godišnja komičarka i glumica Amy Schumer ponovno je zaintrigirala javnost svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama, gdje se pohvalila nevjerojatnom fizičkom transformacijom. Pozirajući u elegantnoj bež mini haljini luksuznog brenda Valentino, koju su krasili profinjeni volani, mašnice i čipkasti detalji, Schumer je pokazala nikad vitkiju figuru nakon gubitka čak 18 kilograma. Njezin novi izgled izazvao je lavinu oduševljenih komentara pratitelja koji su joj pisali da izgleda deset godina mlađe. Glumica je otvoreno priznala da je njezina nova linija rezultat korištenja lijeka Mounjaro, na koji je prešla nakon što joj je popularni Ozempic izazivao teške nuspojave.

Međutim, dok su jedni hvalili njezin izgled, oštro oko drugih pratitelja na Instagramu odmah je uočilo da na glumičinoj ruci nedostaje vjenčani prsten, što je dodatno potpirilo već postojeće glasine o ozbiljnim bračnim problemima. Na fotografiji na kojoj pozira sa svojim šestogodišnjim sinom Geneom Schumer je napisala: - Pokušavam otići na zabavu, ali netko neće ići spavati - no izostanak prstena postao je glavna tema rasprava. Ovo nije prvi put da je komičarka viđena bez simbola bračne zajednice, a činjenica da ni njezin suprug, kuhar Chris Fischer, u posljednje vrijeme često ne nosi svoj prsten, navela je mnoge na zaključak da par prolazi kroz turbulentno razdoblje. Situaciju je dodatno zakompliciralo njezino brisanje supruga s društvenih mreža, gdje je uklonila zajedničke fotografije, što u današnje vrijeme često signalizira kraj ljubavne veze.

Ulje na vatru dolile su izjave izvora bliskog paru koji je za Daily Mail potvrdio da je razvod praktički gotova stvar. - Amy se 100 posto razvodi. Smršavjela je, preboljela je to. Chris je uglavnom izvan kuće u ovom trenutku. Imaju dvije kuće, u Brooklynu i New Orleansu. Obrisala je fotografije s Chrisom na Instagramu, a onda je obrisala sve ostalo. Uskoro će podnijeti zahtjev. Gotovo je. - tvrdi neimenovani izvor. Iako su u braku sedam godina, a vjenčali su se samo pet mjeseci nakon upoznavanja, čini se da je njihov odnos došao do nepremostivih prepreka. Unatoč teškim optužbama i nagađanjima, Schumer je pokušala smiriti situaciju na Instagram storyju gdje je poručila: - Chris i ja smo još uvijek u braku - istovremeno hvaleći nove projekte svojih kolega, no brisanje digitalnih tragova njihove ljubavi govori drugačije.

Slavna glumica izbrisala sve fotografije iz perioda kada je imala višak kilograma i pokazala kako sad izgleda

Podsjetimo, Schumer je izbrisala sve svoje fotografije iz perioda kada je imala višak kilograma i dodala jednu novu objavu u utorak, 11. studenog. U objavi komičarka i glumica pokazuje svoj najnoviji izgled, Valentino crvenu mini haljinu od svile i vune u obliku srca u kombinaciji s Chanel cipelama. - Večeras sam zapravo izašla iz kuće. Tko je ponosan? Osjećam se dobro i sretno. Izbrisala sam svoje stare slike bez razloga! - napisala je Amy u objavi na Instagramu. Satima prije nego što je objavila ovu objavu, objavila je fotografiju svoje prve objave na Instagramu na Instagram storiju. - Moja prva objava na Instagramu. Izbrisat ću ih sve jer zašto ne? - napisala je.