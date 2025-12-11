Naši Portali
U ZAGREBU

Organizatori proširili predviđeni kapacitet za rasprodani koncert Urban&4 u Areni: 'Nakon toliko poziva, morali smo pronaći još neko mjesto'

Foto: promo
VL
Autor
Vecernji.hr
11.12.2025.
u 20:12

Pozornica će biti povučena do samog zida dvorane, a organizatori su smanjili i dubinu pozornice za 2 metra kako bi otvorili prostor za još jedan dio publike koja želi doći na koncert

Damir Urban je jučer na svojim društvenim mrežama objavio vijest da su Urban&4 rasprodali Arenu Zagreb tjedan dana prije svog najvećeg samostalnog koncerta dosad. Kapacitet koji je prvotno bio predviđen za ovaj glazbeni događaj se popunio, no zbog velikog pritiska publike nakon Urbanove objave i količine poziva koji su primili, organizatori su odlučili pustiti u prodaju dodatan kontingent ulaznica za koncert koji će se održati u utorak 16. prosinca.

“Nakon jako puno poziva pokušali smo ljudima pronaći još neko mjesto u Areni. U prodaju puštamo dio tribina koji pruža malo drugačiju perspektivu koncerta, vrlo blizu izvođaču,ali i s posebnim dojmom i pogledom na publiku.”, objavili su organizatori.

Pozornica će biti povučena do samog zida dvorane, a organizatori su smanjili i dubinu pozornice za 2 metra kako bi otvorili prostor za još jedan dio publike koja želi doći na koncert.

Bend i publika će velikim koncertom zajednički proslaviti trideset godina glazbenoga puta koji je ostavio dubok trag na domaćoj sceni. Koncert “Nitko osim nas” već je mjesecima među najtraženijim događajima godine. Interes je od samoga početka bio izniman: najprije su rasprodane tribine i fan pit, zatim su zbog potražnje otvorene dodatne ulaznice oko pozornice (VIP backstage) koji je bio rasprodan za 3 dana. Nakon jako puno poziva i poruka kojima je Urban bio zatrpan, organizatori su odlučili s prijateljem Tigrom (produkcija) pokušati pronaći rješenje u kojem produkcija neće trpjeti.

Publiku očekuje glazbena priča koja će obuhvatiti sve faze Urbanove karijere, od bezvremenskih pjesama koje su obilježile generacije do novijih singlova poput “Potpuno je nevažno” i “Hvatam se za dugme” koji su jednako snažno odjeknuli među slušateljima. Uz pratnju gudačkog kvarteta i prepoznatljivu karizmu na pozornici, Urban&4 pripremaju večer koja će, prema svemu sudeći, postati jedan od onih koncerata o kojima se priča godinama kasnije. Tim je povodom riječki glazbenik poručio publici:

“Hvala vam za svaku kupljenu kartu, za svaki kilometar koji ćete prijeći da biste u utorak bili s nama. Hvala i što nam uvijek držite leđa, što ste, mnogi od vas, s nama odrasli i što, zahvaljujući vama, s nama sada odrastaju i neki novi klinci. Ovaj koncert je definitivno najbolja proslava 30 godina suživota benda i mene s publikom.”

Rasprodani koncert još jednom potvrđuje status Damira Urbana i njegove fantastične četvorke kao jednog od najutjecajnijih i najcjenjenijih bendova u regiji, izvođača koji tri desetljeća ostaje dosljedan svojoj umjetnosti, a istovremeno osvaja novu publiku. Za sve koji su uspjeli doći do ulaznica, 16. prosinca bit će večer za pamćenje. Za one koji ih do danas nisu uspjeli nabaviti, sad je posljednja prilika da to učine putem sustava Entrio.

