'Ne vjeruj svemu što vidiš': Lana Jurčević upozorila obožavatelje, a evo kako je sakrila trudnički trbuščić u spotu

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević nedavno se na oduševljenje svojih obožavatelja ponovno vratila u javnost. Naime, Lana je dugo izbivala sa scene te se posvetila ulozi majke, a sada se ponovno vratila i to s novom pjesmom i lijepim vijestima. Pjevačica je svoju pjesmu posvetila kćeri, a onda otkrila i da očekuje još jednu bebicu. Njezina priča, nova pjesma i nove vijesti raznježile su mnoge, a sada je pjevačica otkrila neke pojedinosti sa snimanja. U najnovijoj objavi, Lana je podijelila video sa snimanja svog emotivnog spota za pjesmu "Dio Mene" i otkrila nevjerojatnu tajnu koju je do sada vješto čuvala – kako je uz pomoć moderne tehnologije sakrila svoj trudnički trbuščić!

U kratkom, ali iznimno simpatičnom videu, Lana je pokazala "prije i poslije" scenu sa snimanja. U prvom kadru vidimo nasmijanu pjevačicu u predivnoj bijeloj haljini s jasno vidljivim trudničkim trbuščićem. Samo trenutak kasnije, uz pomoć digitalne obrade, trbuščić nestaje, ostavljajući iza sebe vitku figuru kakvu vidimo u finalnoj verziji spota. "Ne vjeruj svemu što vidiš online. Danas se sve (nažalost ili sreću) - može. Žao mi je da u spotu ‘Dio mene’ nismo ostavili kako je, ali jednostavno bilo je prerano...", napisala je iskreno Lana u opisu objave, aludirajući na to da u vrijeme snimanja spota još nije bila spremna podijeliti s javnošću sretnu vijest o svojoj drugoj trudnoći. Objavu možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Lana se u studenom 2025. godine, nakon desetomjesečne medijske pauze, vratila na scenu na velika vrata. Točno na svoj 41. rođendan objavila je pjesmu "Dio Mene", emotivnu baladu koju je posvetila svojoj prvoj kćerkici, Mayli Lily, rođenoj u studenom 2023. godine. Nedugo nakon objave pjesme, u prosincu 2025., Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil potvrdili su da očekuju svoje drugo dijete. Pjevačica je čak otkrila da je prve pokrete bebe osjetila upravo na dan izlaska pjesme, što cijeloj priči daje dodatnu čar.

U svojoj objavi, Lana se dirljivim riječima osvrnula na svoju rastuću obitelj, povezujući je sa stihovima nove pjesme: "I tješi me da znam da su dva moja srčeka svejedno uz mene... Jer baš kao što pjesma kaže: 'Najljepši je dar od Boga kada tvoje srce kuca ispod moga'... i 'Najveći je dar od Boga kada tvoje srce kuca pored moga'...", napisala je, jasno dajući do znanja da se prvi stih odnosi na bebu koju nosi, a drugi na njezinu kćer Maylu Lily koja je uz nju.

Njezini obožavatelji i prijatelji odmah su je obasuli pozitivnim komentarima, hvaleći njezinu iskrenost i prekrasnu pjesmu. "Prekrasne ste, prekrasan spot, i hvala bogu da je napokon netko napisao pjesmu o kćerima", samo je jedan od komentara koji pokazuje koliko je njezina publika dirnuta ovom osobnom pričom.