Enis Bešlagić: Zašto se bojiš dizati glas protiv primitivaca?

Pozorišta u svim ozbiljnim gradovima imaju najljepše građevine. Samo primitivci vjeruju,da je kultura nešto što nam ne treba i da je “trošak” Živimo u vremenu primitivizma! Zašto se u naše vrijeme najmanje ulaže u kulturu? I zašto imaš strah da dižeš glas PROTIV primitivaca?? #nemamdvasrcajednozaljubavdrugozamržnju

A post shared by Enis Bešlagić🎭 (@beslagicenis_jedini_pravi) on Sep 4, 2019 at 2:07am PDT