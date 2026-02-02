Nenad Ninčević, koautor pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo' stigao je na doček i poslao ovu poruku

Nenad Ninčević, koautor pjesme "Ako ne znaš šta je bilo", koja je bila himna naše rukometne reprezentacije i tijekom ovog Europskog prvenstva, stigao je na Trg bana Josipa Jelačića gdje je organiziran doček rukometašima koji su se ovog natjecanja vratili s brončanom medaljom. "Nikome se ne poklanjam, nijednoj stranci. Trebamo smiriti tenzije, treba nastaviti živjeti zajedno. Rukometaši su ovo zaslužili. Marko je tu, sjajni glazbenici su tu, a izvodit ćemo pjesme koje i inače izvodimo. Poruka mladosti: Ne dajte nikada da vas politika podijeli. Mir i dobro, smirimo tenzije, sutra je novi dan. Trebamo živjeti zajedno i jedni drugima pogledati u oči", izjavio je Ninčević za RTL.

U 18 sati počinje službeni program, kojeg će voditi Maja Oštro Flis, Ines Goda Forjan i Milan Stjelja. Iza 18.30 sati očekuje se dolazak hrvatske rukometne reprezentacije na pozornicu. U skladu s izraženom željom Hrvatskog rukometnog saveza, glazbeni izvođači na dočeku su Zaprešić Boys, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson. Nakon što Grad nije pristao na zahtjev rukometaša da im na dočeku nastupa Marko Perković Thompson te su iz Hrvatskog rukometnog saveza odlučili da ga onda i ne žele, Vlada je organizaciju uzela u svoje ruke i doček odlučila pripremiti u 18 sati, bez suglasnosti Grada.