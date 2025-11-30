Drele zbog zdravstvenih problema iznenada otkazao sve aktivnosti! Kolege mu šalju podršku

U predbožićnom izdanju trinaeste sezone omiljenog talk-showa "Ženska priča", kojeg uspješno vodi spisateljica Marijana Perinić, uz već najavljene goste, među kojima su se našla poznata imena poput televizijske voditeljice Antonije Blaće, popularne influencerice Meri Goldašić te karizmatičnog chefa Ivana Pažanina, glavna zvijezda večeri trebao je biti voditelj i komičar Davor Dretar Drele. Međutim, sudbina je imala drugačije planove jer je Drele u zadnji tren morao otkazati svoj dolazak, ostavivši organizatore i publiku u kratkotrajnoj neizvjesnosti prije nego što je otkriven pravi razlog njegova izostanka.

Voditeljica Marijana Perinić otkrila je kako su posrijedi zdravstveni razlozi koji su Dreleta prikovali za krevet i onemogućili mu dolazak na ovo prosinačko druženje. - Naš dragi Davor Dretar je nažalost zbog zdravstvenih razloga morao odgoditi gostovanje na prosinačkoj Ženskoj priči, ali nam zato sigurno dolazi u 2026! Šaljemo mu puno pusa i zagrljaja za brzo ozdravljenje - uputila je tople riječi podrške Perinić.

Nije trebalo dugo čekati ni na reakciju samog Dretara, koji se javio u komentarima na objavu i iskreno priznao o kakvom je problemu riječ. - Hvala na lijepim željama, prvi puta imam upalu pluća i uopće nije zabavno - napisao je Drele i potvrdio ozbiljnost svog zdravstvenog stanja koje u ovim zimskim danima zahtijeva strogo mirovanje i oporavak.

FOTO Kako izgleda supruga Davora Dretara? Prava je ljepotica, a ovim potezom sve je ostavila bez daha

Organizatori su brzo reagirali kako bi popunili prazno mjesto za 2. prosinac, kada će se raspravljati o temi pod naziv "Gušti su gušti". Bolesnog Dreleta, koji je obećao da će svoje gostovanje nadoknaditi iduće godine kada se potpuno oporavi, zamijenit će poznati fitness trener, glumac i veliki hedonist Mario Valentić. Unatoč iznenadnim promjenama u rasporedu, predbožićno izdanje emisije zadržat će svoj prepoznatljivi šarm, a gosti će se pobrinuti da ne nedostaje smijeha, veselja i opuštene zabave koja je toliko potrebna u ovim užurbanim danima.