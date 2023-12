Domaći glazbenici otkrili kako slave Božić ali i najluđe proslave Nove godine: 'Jednom sam zamalo oslijepio'

Božić je vrijeme kada se podsjećamo na važnost zajedništva, a ekipa ove glazbene emisije odlučila je to zajedništvo prikazati upravo kroz glazbu tako što je u goste pozvala vrhunska imena hrvatske glazbene scene.

Najljepše božićne pjesme odzvanjale su studijem TOP MUSIC DESKA, a Gina je od svojih gostiju saznala i pregršt anegdota koje su im se dogodile baš u blagdansko vrijeme. Vidno raspoloženi otkrili su puno toga zanimljivog! Glazbenici Ivana Kindl i Eric govorili su o tome kako na njih utječe blagdansko vrijeme. „Obožavam prosinac. Uvijek sam dobro u prosincu“, rekao je Eric, a Ivana je dodala: „Ja sam doduše više malo Grinch, ali i mene ponese..“

Ipak, Božić kakav pamte iz djetinjstva nešto je posebno.

„Bili su jako zanimljivi, prekrasni. Obožavala sam izrađivati ukrase, tada su lampioni bili hit, samo da je prostorija što više ukrašena.. s tatom biram bor, s mamom kitimo, onda slijedi večerica, druženje, obitelj..jako lijepo je bilo“, prisjetila se Ivana.

Eric je dodao da kao klinac nije smio ostati dugo budan, a na Badnjak i odlaskom na ponoćku se to pravilo mijenjalo čemu se posebno veselio. „Kićenje bora na Badnjak, jako lijepa tradicija, u zajedništvu kao što je obitelj smo još malo bolje zajedno“, zaključio je mladi glazbenik. Gina je Ivani rekla kako ju smatra najvećim fanom Mariah Carey, a Ivana je otkrila:

„Pjevala sam jednom All I want for Christmas na prvi dan ljeta u svojoj dragoj, rodnoj Požegi..malo su mi isfućkali, ali dobro! Jako ju volim i ne mogu je se zasititi. Mislim da mi je All I want for Christmas i dalje jedna od najdražih stvari i cijeli njezin božićni album- obožavam ga!“

Jedno od najdugovječnijih glazbenih prijateljstava su definitivno ekipa iz Pavela i Vatre. Oni su gotovo kao proširena obitelj, a otkrili su i kako zajedno slave Božić.

„Naravno, kada Ivan ne svira onda slavimo“, rekla je Antonia, a Dečak dodao: „Za Božić sam uvijek kod vas doma!“

Dodala je Antonia kako Ivan ima običaj kod njih doći u šarenom božićnom odijelu Djeda Mraza, a Dečak je potvrdio kako će i ove godine doći tako obučen.

„Očekujem i ove godine jer to je highlight cijelog druženja“, dodao je Aljoša. Božić im je poseban i tada provode vrijeme isključivo s obitelji.

„Jedini datum koji ne damo nikome je Božić i sam Badnjak koje zadnjih 15 do 20 godina uvijek provodimo kod Aljoše i kod Tonke“, rekao je Dečak, a Tonka dodala: „Ono što se kaže – Božić za obitelj, Badnjak za najbolje prijatelje tako mi to prakticiramo!“

„Dođu i bake, i njihove i naše i svi se izmiksamo i baš bude lijepo“, dodao je Dečak koji je otkrio i za koji obiteljski običaj se nada da će prenijeti na svoju djecu:

„Prenio sam stari obiteljski običaj da ležim na krevetu i gledam klince kako kite bor. Taj mi se običaj uvukao u pamćenje i želim ga održavati. Bolje selo nego običaji. Taj običaj održavam i prenijet ću ga dalje na svoju djecu ako će htjeti, neću ih naravno nagovarati. Ako će oni to htjeti ja ću ih podržati!“

„Mi svi skupa kitimo bor, Aljoša dodaje kuglice i govori kako sam loše složila svjećice pa onda moramo to sve razmontirati i sve ponovno“, rekla je Antonia, a Aljoša nastavio o svojoj ulozi:

„Zadužen sam za lampice i uvijek sam nezadovoljan brojem lampica na boru i svake godine kupim još jedne!“

Ova vesela ekipa glazbenika i prijatelja podijelila je i posebnu anegdotu, onu s najluđe proslave Nove godine.

„ Kada smo frendici zapalili jaknu na Bjelolasici.. Dobro je prošlo, nitko nije ozlijeđen osim njene jakne!“, rekla je Tonka, a Dečak nastavio:

„Bio sam pet minuta bez vida, mislio sam da sam apsolutno oslijepio jer sam bio blizu tog vatrometa, to je bilo strašno, sve mi je bilo zeleno!“

Glazbenici Mia Dimšić i Neno Belan u studiju TOP MUSIC DESKA otkrili su najdražu blagdansku hranu.

„Francuska salata mora jednostavno pobijediti. Volim cijelu tu paletu jela za Božić, baš obožavam, ali francuska salata je ipak trešnja na torti“, rekla je Mia, a Neno:

„Veliki sam gurman. Jako volim papati dobre stvari. Moja najdraža hrana je dobra hrana. Što god da mi staviš, a da je dobro, ja ću uživati za Božić!“ Otkrila je Mia i koje su joj želje za Novu godinu:

„ Imam puno želja, ali nikada ne donosim novogodišnje odluke jer sam shvatila da to kod mene ne funkcionira i onda samoj sebi stvorim pressing i razočaram se jer ništa od toga ne napravim i onda sam od toga odustala. Želim si puno događaja u idućoj godini, da bude putovanja, glazbe, stvaranja kao što je bilo i ove, da bude puno dobrih ljudi oko mene i zdravlja.“

„Već znam da će biti puno putovanja i stvaranja..(...) samo bih se fokusirao na zdravlje. Imao sam mjesec dana nekakvu virozu i kaže se zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu da bude zdrav. Želim i vama, sebi i svima dobro zdravlje, a sve drugo će doći samo po sebi..“, zaključio je Neno Belan.

