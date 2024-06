Cijela regija priča o tome što je Dua Lipa poviknula na koncertu u pulskoj Areni: 'Rođena u Jugoslaviji'

Pop pjevačica koja je stekla svjetsku popularnost 28-godišnja Dua Lipa održala je prošle nedjelje koncert u pulskoj Areni. Trenutno je na europskoj turneji te promovira novi album "Radical optimism". Pred publikom se pojavila s 45 minuta zakašnjenja, a prve riječi koje je publici uputila bile su "Dobra večer, Pula". Zapjevala je svoje najveće hitove, a tijekom pjesme "Be the on" Dua Lipa je na hrvatskom jeziku uzviknula "'Ajmo ljudi", a što je mnoge obožavatelje dodatno oduševilo. - Vidi se da je rođena u Jugoslaviji - komentiralo se ispod snimke na društvenoj mreži TikTok.

Podsjetimo, britanska pjevačica kosovskog porijekla jedna je od najpoznatijih glazbenica, a kao školarka susrela se s neuspjehom kada nije mogla dobiti svoje mjesto u zboru. - Učitelj glazbe je upitao: 'Dobro, tko želi pjevati i okušati se u zboru?' Rekla sam: 'Znaš što? Voljela bih to zapravo.' Pa sam odlučila stati ispred cijele škole, on je počeo svirati klavir i bila je to ludo visoka nota i ništa nije izašlo - samo zrak. Cijela škola se počela smijati - rekla je mlada zvijezda za UsWeekly.

VEZANI ČLANCI:

- Više sreće drugi put - odgovorio joj je profesor. Kasnije je bila dio zbora, ali kako je opisala, u nižem rangu. No, to je nije spriječilo da nastavi raditi na sebi. - Svake sam subote u Londonu išla na satove pjevanja u kazališnu školu i tamo mi je profesor pomogao da izgradim samopouzdanje - dodala je Dua Lipa.

FOTO Dua Lipa prekinula je vezu s 14 godina starijim redateljem: Posvećena je poslu i nema vremena za ljubav

Iako je slovio za "najstrašnijeg profesora", glazbenica je rekla kako je on prepoznao njezine talente i tjerao je da usavrši svoje vještine i postane globalna zvijezda. Pjevačica je jednom prilikom za strane medije komentirala obiteljsku prošlost na Kosovu. Zbog ratnih zbivanja u bivšoj Jugoslaviji, njezina majka Anesa više puta je bježala, a prvi put je bio početkom devedesetih kada je rat zahvatio Bosnu i Hercegovinu, gdje je živjela.

Anesin otac je porijeklom s Kosova pa je tamo nastavila život s tadašnjim zaručnikom Dukagjinom Lipom. No, zbog sukoba na Kosovu obitelj se preselila u London gdje se glazbenica rodila 1995. godine. - Moja baka s mamine strane je Bosanka pa je tako moja mama dijelom Bosanka, i mogu ih razumjeti - otkrila je jednom prilikom tijekom javljanja uživo na svom Instagram profilu.

VIDEO: Bicikl je omiljeno prijevozno sredstvo i domaćoj glumici i pjevačici Neri Stipčević