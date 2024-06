Razvod u kraljevskoj obitelji! Ovaj potez nitko nije očekivao: ' Ovo je nevjerojatno tužno...'

- Ovo je nevjerojatno tužno. Želim se posvetiti svojoj djeci i unucima, želim Karen svu sreću u budućnosti - otkrio je 60-godišnji Charles Earl Spencer za Daily Mail Saturday i tako pojasnio da se razvodi od Karen Gordon. Brat pokojne princeze Diane je u travnju kazao zaposlenicima imanja Althorp kako se rastaje. Riječ je naime, o imanju na kojem je pokopana Diana, bivša supruga kralja Charlesa III., a koja je poginula u teškoj prometnoj nesreći u Parizu 1997. godine.

Earl Spencer se upoznao s Karen Gordon na spoju naslijepo u jednom restoranu u Los Angelesu 2010., a vjenčali su se godinu kasnije. Zajedno imaju 12-godišnju kćerkicu Charlotte Dianu, kojoj je otac ime dao po svojoj starijoj sestri. Osim nje, on ima još četvero djece - iz prvog braka s Victorijom Lockwood ima dvoje djece te dvoje iz drugog braka s Carolinom Freud.

Strani mediji navode kako je njihova veza puknula dok je Spencer pisao svoje memoare u kojima je otkrio da je izgubio nevinost s prostitutkom kada je imao 12 godina. Rekao je i kako je u školi trpio seksualno i fizičko zlostavljanje i to od medicinske sestre. Ljubila ga je i dodirivala, navodili su mediji. - Ono što mi je učinila je ostavilo je dubok i neizbrisiv trag, probudila je u meni želje za koje nije bila mjesta kod tako mladog dječaka. Ova žena imala je totalnu kontrolu nad hipnotiziranim dječakom, bili smo gladni ženske topline i očajnički smo tražili njezinu ljubav - napisao je. Pet godina je pisao memoare "A Very Private School" i to je toliko jako utjecalo na njega da je prošle godine potražio pomoć zbog svoje traume. U ožujku je za People otkrio kako mu je Karen bila podrška tijekom cijelog puta iscjeljenja dok se prisjećao traumatičnih detalja iz svog djetinjstva.

- Mislim da je za nju bio veliki izazov imati muža koji je prolazio kroz četiri i pol godine najdublje terapije. I podržala je ideju da to učinim. Mislim da se oduvijek nadala da ću izaći sretniji i zdraviji i čini se da je to tako. Dakle, zahvalan sam što je bila uz mene dok sam prolazio kroz ovo, što sada shvaćam da je bio bitan proces - zaključio je tada.

