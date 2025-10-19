Naši Portali
NIJE KOLIKO LJUDI MISLE

Bivši suprug Britney Spears napokon otkrio koliko je zaradio od njihova razvoda, iznos će vas iznenaditi

19.10.2025.
u 22:30

Bivši suprug Britney Spears, Kevin Federline, u svojim nadolazećim memoarima tvrdi da iznos koji je dobio od pop princeze ni izbliza nije bio dovoljan za život na visokoj nozi

Kevin Federline, bivši suprug pop ikone Britney Spears, napokon je odlučio prekinuti šutnju i otkriti svoju stranu priče u memoarima "You Thought You Knew", koji bi trebali izaći 21. listopada. U knjizi, kako prenosi Daily Mail, detaljno opisuje financijske uvjete njihovog razvoda iz 2006. godine. Federline je nakon rastave primao pozamašne mjesečne iznose, oko 18.600 eura za uzdržavanje njihovih sinova Seana i Jaydena, te dodatnih 18.600 eura alimentacije za sebe. Ti su se iznosi isplaćivali tijekom polovice trajanja njihovog 26-mjesečnog braka, što je u to vrijeme izazvalo veliku medijsku pažnju.

Iako se ukupna isplata, procijenjena na između 930 tisuća i 1,2 milijuna eura, čini astronomskom, Federline tvrdi da je stvarnost bila znatno drugačija. U svojim memoarima navodi kako taj novac nije potrajao onoliko koliko ljudi misle, pravdajući to iznimno visokim troškovima života i odgajanja djece u Los Angelesu. Naglasio je kako su isplate za uzdržavanje djece u međuvremenu prestale, ostavljajući ga da se samostalno nosi s financijskim izazovima.

Britney Spears novim videom zabrinula obožavatelje: 'Neka netko pomogne ovoj jadnoj djevojci'
Njegove tvrdnje o financijskim poteškoćama stoje u kontrastu s bogatstvom njegove bivše supruge. Neto vrijednost Britney Spears, prema procjenama Forbesa 2021. godine, u tom se trenutku kretala oko 56 milijuna eura. Većina njezine imovine navodno je uložena u nekretnine i razne investicijske fondove, dok u gotovini posjeduje manje od 3 milijuna eura, što svjedoči o pažljivom upravljanju njezinim carstvom nakon završetka kontroverznog skrbništva.

Osim financijskih detalja, Federline u knjizi otkriva i šokantan način na koji je saznao za razvod. Vijest su mu priopćili producenti dok je bio u Kanadi i promovirao vlastiti album. - Mozak mi je jednostavno zablokirao. Mora da sam izgledao kao jelen ukočen pred svjetlima automobila. Nitko mi nije rekao ništa... Tako sam to saznao - napisao je, dodatno opisujući trenutak: - To je bilo javno urušavanje mog života, usred izlaska mog albuma - stoji u memoarima. Dodao je i kako mu je Spears kasnije otkrila da joj je njezin PR tim savjetovao da ona prva podnese zahtjev, kako ne bi ponovno bila prikazana kao ostavljena nakon prekida s Justinom Timberlakeom.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove
