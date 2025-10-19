Bivši suprug Britney Spears napokon otkrio koliko je zaradio od njihova razvoda, iznos će vas iznenaditi

Kevin Federline, bivši suprug pop ikone Britney Spears, napokon je odlučio prekinuti šutnju i otkriti svoju stranu priče u memoarima "You Thought You Knew", koji bi trebali izaći 21. listopada. U knjizi, kako prenosi Daily Mail, detaljno opisuje financijske uvjete njihovog razvoda iz 2006. godine. Federline je nakon rastave primao pozamašne mjesečne iznose, oko 18.600 eura za uzdržavanje njihovih sinova Seana i Jaydena, te dodatnih 18.600 eura alimentacije za sebe. Ti su se iznosi isplaćivali tijekom polovice trajanja njihovog 26-mjesečnog braka, što je u to vrijeme izazvalo veliku medijsku pažnju.

Iako se ukupna isplata, procijenjena na između 930 tisuća i 1,2 milijuna eura, čini astronomskom, Federline tvrdi da je stvarnost bila znatno drugačija. U svojim memoarima navodi kako taj novac nije potrajao onoliko koliko ljudi misle, pravdajući to iznimno visokim troškovima života i odgajanja djece u Los Angelesu. Naglasio je kako su isplate za uzdržavanje djece u međuvremenu prestale, ostavljajući ga da se samostalno nosi s financijskim izazovima.

Njegove tvrdnje o financijskim poteškoćama stoje u kontrastu s bogatstvom njegove bivše supruge. Neto vrijednost Britney Spears, prema procjenama Forbesa 2021. godine, u tom se trenutku kretala oko 56 milijuna eura. Većina njezine imovine navodno je uložena u nekretnine i razne investicijske fondove, dok u gotovini posjeduje manje od 3 milijuna eura, što svjedoči o pažljivom upravljanju njezinim carstvom nakon završetka kontroverznog skrbništva.

Osim financijskih detalja, Federline u knjizi otkriva i šokantan način na koji je saznao za razvod. Vijest su mu priopćili producenti dok je bio u Kanadi i promovirao vlastiti album. - Mozak mi je jednostavno zablokirao. Mora da sam izgledao kao jelen ukočen pred svjetlima automobila. Nitko mi nije rekao ništa... Tako sam to saznao - napisao je, dodatno opisujući trenutak: - To je bilo javno urušavanje mog života, usred izlaska mog albuma - stoji u memoarima. Dodao je i kako mu je Spears kasnije otkrila da joj je njezin PR tim savjetovao da ona prva podnese zahtjev, kako ne bi ponovno bila prikazana kao ostavljena nakon prekida s Justinom Timberlakeom.