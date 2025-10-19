Ante Gelo podijelio sretnu vijest o vjenčanju, čestitke pristižu! Objavio fotku: 'Bilo je divno, posebno'

Naš cijenjeni glazbenik, 50-godišnji Ante Gelo, na društvenim je mrežama podijelio radosnu vijest koja je oduševila njegove obožavatelje. Naime, objavio je da je njegov sin Jan, kojeg s ponosom naziva svojim prvorođenim, postao muž. Ante nije mogao sakriti emocije i uzbuđenje koje su ga preplavile, a u svom je postu podijelio dirljivu poruku. "Jučer je moj sin postao muž. Moj prvorođeni, moj Jan, moj ponos, moj frajer, i predivna, lijepa, inteligentna i zanosna Monika. Bilo je divno i posebno. Neka vas blagoslovi i čuva dragi Bog. Sretno! Monika & Jan, 17. 10. 2025.", napisao je presretni otac.

Ovom gestom, Ante je pokazao koliko mu je važan obiteljski trenutak, ali i podijelio s javnošću prvi put izgled svog sina i nevjeste. Fotografija koju je objavio prikazuje Jana za volanom kabrioleta, dok Monika, s vjenčanim buketom u rukama, maše u kameru, a osmijeh na njihovim licima jasno odražava sreću i uzbuđenje.

Ante Gelo nije samo talentirani glazbenik, već i jedan od naših najcjenjenijih glazbenih stručnjaka. Na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu diplomirao je jazz gitaru 2001. godine, čime je postavio temelje za svoju impresivnu karijeru. Nakon povratka u Hrvatsku, nastupao je na mnogim koncertima i jazz festivalima, kako u domovini, tako i širom Europe, ali i u dalekim zemljama poput Brazila, Australije, Kine, Skandinavije i Tajvana. Njegova glazbena izvrsnost prepoznata je diljem svijeta, a svojom virtuoznošću i predanošću jazz glazbi stekao je brojne obožavatelje.

U posljednje vrijeme, osim o njegovoj karijeri, sve se više piše i o njegovom privatnom životu. Poznato je da je Ante u ljubavnoj vezi s akademskom glumicom Jelenom Perčin, a njihov odnos već neko vrijeme pobuđuje interes javnosti. Ovaj par uživa u svojoj ljubavi i nerijetko dijeli zajedničke fotografije koje oduševljavaju njihove pratitelje. Jelena i Ante ističu kako je njihov odnos ispunjen ljubavlju, poštovanjem i zajedničkim trenucima sreće, a njihova međusobna podrška vidljiva je i u javnim nastupima. Nedavno je Jelena Perčin gostovala u popularnoj emisiji "Show na kvadrat", gdje je, osim o svojim profesionalnim uspjesima, govorila i o svom privatnom životu. U tom intervjuu otvoreno je podijelila svoje osjećaje prema Antu i pričala o njihovoj ljubavi, što je dodatno fasciniralo gledatelje i obožavatelje ovog glazbenog para. U nastavku možete pogledati video u kojem Jelena govori o svojoj vezi s Antom Gelom, ali i o tome što im znači međusobna podrška i ljubav koja im ispunjava život.