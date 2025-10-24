Naši Portali
DRUGA SEZONA

Bila je zvijezda Big Brothera, a danas joj je život potpuno drukčiji: Povećala je grudi, ne živi u Hrvatskoj, a evo kako izgleda

VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 19:15

Nakon izlaska, Brankica Čonda nastavila je plijeniti pažnju provokativnim fotografijama i detaljima iz života u Dubaiju. Ubrzo je počela raditi u Dubaiju kao manekenka i hostesa, a tamo je i povećala grudi kojima se često hvali na fotografijama koje objavljuje.

Makaranka Brankica Čonda 2005. godine natjecala se u Big Brotheru, a iako je u kući ostala samo 20 dana, ostala je u pamćenju mnogim gledateljima. Nakon izlaska nastavila je plijeniti pažnju provokativnim fotografijama i detaljima iz života u Dubaiju. Ubrzo je počela raditi u Dubaiju kao manekenka i hostesa, a tamo je i povećala grudi kojima se često hvali na fotografijama koje objavljuje.

Otkrila je i kako su joj prije dvije godine silikoni pukli, pa ih je morala zamijeniti. Nakon Dubaija, radila je kao hostesa na Ibizi, a zatim se, kako kaže, okrenula svojoj pravoj strasti – jogi. Završila je tečaj na Tajlandu, a zatim podučavala u Turskoj, Španjolskoj i Grčkoj. Otkrila je i kako joj je želja u Hrvatskoj otvoriti školu 'sedmodnevnog detoxa organizma'.

- Big Brother nikako ne bih okarakterizirala kao lošu odluku ili kao loše iskustvo. U trenutku pojavljivanja bila sam mlada i nepromišljena, a takvo je bilo i cjelokupno iskustvo. Vjerujem kako bih u nekim situacijama danas postupila drugačije, ali sve u svemu zadovoljna sam ishodom - rekla je prije nekoliko godina.

Brankica je bila zvijezda Big Brothera, a danas joj je život potpuno drukčiji: Više ne živi u Hrvatskoj, evo kako izgleda
Vodice: Po?ela sezona partyja u Hacijendi
1/13

Brankica je, osim u 'Big Brotheru', 2011. sudjelovala i u realityju Paris Hilton 'My New BFF', u kojem je nasljednica tražila najbolju prijateljicu u Dubaiju. Čonda je ispala iz natjecanja jer je, tad je rekla, Parisina majka Kathy primijetila da je Čonda preambiciozna. - Bile smo na večeri s njezinim roditeljima. Njezina majka je primijetila da sam ja ‘gladna tigrica’ i to joj se nije svidjelo - rekla je i dodala kako ju je Paris pohvalila da je jako seksi.
Ključne riječi
reality show Hrvatska Dubai brankica čonda Big Brother showbiz

